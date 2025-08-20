Ровно 22 года назад Роналду впервые вышел на поле в футболке Португалии

22 года назад португалец Криштиану Роналду дебютировал в составе национальной команды.

20 августа 2003 года состоялся товарищеский матч между сборными Португалии и Казахстана. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Роналду впервые появился на поле в футболке национальной сборной в начале второго тайма.

С тех пор легендарный нападающий провел за Португалию 221 матч, забил 138 голов, отдал 37 ассистов и завоевал три трофея: чемпионат Европы (2016) и две Лиги наций (2019, 2025). Криштиану также стал лучшим голеадором в истории международного футбола и отборочных этапах ЧМ и Евро.

Интересно, что Роналду принял участие в пяти чемпионатах мира и шести чемпионатах Европы.