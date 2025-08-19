Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Франция
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»

Киллиан – о Доннарумме

МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Итальянский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в своих социальных сетях сообщил об уходе из клуба из-за конфликта с руководством и тренерским штабом парижан.

Футболиста поддержал звездный игрок «Реала» Килиан Мбаппе, который считает, что с ним поступили несправедливо.

«Это тяжелые и несправедливые времена. Мне жаль Доннарумму», – сказал Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити».

Источник: DefensaCentral
