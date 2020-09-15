Новый формат еврокубков очень хорош. Стоило бы оставить, но УЕФА не решился

Когда коронавирус бесцеремонно вторгся в повседневную жизнь человечества, нарушив привычные устои и порядки, очень многое показалось зыбким и нежизнеспособным. Игра в футбол какое-то время балансировала на грани, но затем медленно и уверенно все же начала отвоевывать привычные позиции. Конечно, графики турниров были сорваны, а финальную часть чемпионата Европы даже пришлось перенести на следующий год, но в целом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может быть доволен – ему совместно с партнерами удалось довести до логичного завершения два ключевых наднациональных турнира континента – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Оба этих соревнования пришлось доигрывать по новым правилам, которые, как казалось изначально, были написаны буквально на коленке. Именно так отнеслись к формату «финала восьми» многие скептично настроенные болельщики. Но, на самом деле, завершение еврокубков в сезоне-2019/20 показало, что клубный континентальный футбол, возможно, именно сейчас нуждается в реформировании. Проведение всех матчей турнира, начиная с 1/4 финала, в одном регионе и в рамках одного противостояния – это то, что дало глоток свежего воздуха и, что важно, ни коим образом не поставило под сомнение заслуженность триумфа ни «Баварии» в Лиге чемпионов, ни «Севильи» в Лиге Европы.

Наверняка в памяти болельщиков надолго останутся сенсации в виде вылета «Манчестер Сити» от «Лиона» в четвертьфинале, или невероятного погрома, учиненного «Баварией» «Барселоне» (8:2) на этой же стадии. Равно, как и долгожданный для фанатов и руководства «Пари Сен-Жермен» выход этой команды в финал, который сам по себе также был наполнен определенными подсюжетами. Парижане, к примеру, потратили сотни миллионов евро на покупку Неймара и Мбаппе, а в решающем матче трофей из-под носа у них забрал… собственный воспитанник Кингсли Коман, в которого в определенный момент не поверили, и отпустили в «Ювентус», а уж затем он оказался в «Баварии».

А ведь «Пари Сен-Жермен» вполне мог и не оказаться в финале, если бы не фантастический камбэк команды в концовке матча против «Аталанты», когда голы Маркиньоса и Чупо-Мотинга позволили парижанам вырвать, казалось бы, уже потерянный билетик в полуфинал турнира. Разве побежали бы игроки ПСЖ рисковать, проигрывая 0:1, если бы за плечами у них был домашний ответный матч против клуба из Бергамо? Очень маловероятно, из-за чего такое развитие событий могло стать реальностью только при «финале восьми».

Да и упомянутый уже вылет «Манчестер Сити» от «Лиона» - тоже во многом звено этой же цепи. Неслучайно менеджер «горожан» Хосеп Гвардиола еще перед поединком заявил, что такая реорганизация турнира дает больше шансов «менее популярным командам». «Отныне каждая игра – финал, но мы готовы к этому. Формат из одного матча делает соревновательный процесс совершенно иным, чем когда вы играете первый поединок, а затем оцениваете шансы и возможности во втором. В этой ситуации второго шанса не будет. Вы либо проходите дальше, либо едете домой. Элитные клубы будут всегда, они никуда не денутся, но, вероятно, такой формат иногда нужен, чтобы дать шанс случиться чему-то особенному. Это очень увлекательно», - заявлял Гвардиола, еще не понимая, что именно для его подопечных эти грабли и окажутся фатальными.



Твиттер Лиона

Если добавить к этому еще и вылет в 1/4 финала мадридского «Атлетико» от «Лейпцига», который путевку в полуфинал завоевал благодаря голу на 88-й минуте, то перед нами окажется парадоксальная для современного футбола картина – в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 1991 года не было ни одного представителя Испании, Англии или Италии! Да, клубы из этих стран были представлены в Лиге Европы, но в самом престижном турнире континента подобного не происходило почти вот уже три десятилетия.

Неудивительно, когда президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что лично ему формат «финала восьми» понравился. Босс европейского футбола даже оговорился, что подобное можно было бы повторить, но тут же осекся – мол, нужно учитывать пожелания телевизионных трансляторов, которые могут посчитать, что матчей становится недостаточно.

В этом, собственно, и лежит главная проблема, почему УЕФА никогда по своей доброй воле больше не пойдет на формат, завершавший еврокубки в сезоне-2019/20. В организации успели подсчитать, что невозможность сыграть заключительные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в согласованные ранее сроки и в классическом виде из двух поединков (дома – на выезде) привело к потере 575 миллионов евро от одних только телетрансляторов. Это фантастическая сумма даже для далеко не кризисного бюджета УЕФА.

Именно деньги не позволят Чеферину и его организации рассматривать в ближайшее время возможность добровольного отказа от классического формата и переведения Лиги чемпионов и Лиги Европы на «финал восьми». В частности, стартовавший сезон-2020/21 планируется провести по обычному варианту – с полноценными групповыми турнирами в обоих еврокубковых соревнованиях, а затем с системой плей-офф, состоящей из двух матчей. Исключение сделали только для матчей квалификации (кроме стадии плей-офф), где команды выявляют лучшего в рамках одного поединка. И здесь, к слову, также заложена определенная несправедливость – понятно, что УЕФА хотел как можно лучше адаптировать сроки нового сезона под привычные, тем более, что летом 2021 года планируется проведение Евро-2020, но почему-то сокращение произошло за счет, как говорил Гвардиола, «менее популярных команд». Вернее, отнюдь не почему-то, а как раз очень даже благодаря все тем же финансам, которых бюджет организации получает больше от проведения рейтинговых матчей, а не второсортных квалификационных баталий.

Конечно, можно отбросить финансовый фактор, и вспомнить, что система плей-офф из двух матчей подарила нам в разное время немало увлекательных поединков. Сразу приходит в память ответный матч полуфинала ЛЧ-1998/99, в котором будущий триумфатор турнира «Манчестер Юнайтед» после домашней ничьей (1:1) вырвал сенсационную выездную победу над «Ювентусом» (3:2), или же историческая битва «Барселоны» против «Пари Сен-Жермен» в ЛЧ-2016/17, когда каталонцы после 0:4 на выезде дома совершили феноменальный камбэк со счетом 6:1.

Да, это те случаи, которые подчеркивают важность и особый статус ответных поединков на стадии плей-офф, но ведь куда больше иных примеров, когда после нужного результата в первом матче второй превращался в унылую второсортную постановку, не интересную никому, кроме болельщиков команд, присутствующих на поле. Например, в той же ЛЧ-2016/17 «Барселона» после прохода «Пари Сен-Жермен» нарвалась на «Ювентус». Уступив 0:3 на выезде, в домашнем матче каталонцы ничего не смогли сделать с умело сыгравшим в обороне соперником, который увез с «Камп Ноу» устраивающую его ничью 0:0…

В конце концов, потрясающий «Аякс», который буквально влюбил в себя футбольную Европу в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов, мог оказаться очень близок к тому, чтобы выиграть турнир впервые с середины 90-х, если бы в сезоне-2018/19 действовала система «финала восьми». И та команда Эрика тен Хага заслуживала такого триумфа, но ей просто в какой-то момент не хватило выдержки и опыта, чем и воспользовался куда более закаленный в баталиях подобного калибра Лукас Моура, выведший «шпор» в финал, где они не составили желаемой, с точки зрения интриги, конкуренции «Ливерпулю».

Впрочем, от пожеланий болельщиков мало что зависит в этом вопросе. Если даже действующий президент УЕФА не способен изменить систему, хотя и признает, что с новым форматом турниры получили больше азарта и зрелищности, то, кажется, в какой-то момент футбол все-таки свернул куда-то не туда, и не на том повороте…