ВИДЕО. Как Роналду заставили надеть маску

Закон один для всех

  • 06.09.2020 17:32
  • 3419 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как Роналду заставили надеть маску
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Вчера сборная Португалии в первом туре Лиги наций разгромила Хорватию – 4:1. Криштиану Роналду матч пропускал из-за инфекции в ноге, и наблюдал за поединком с трибун.

В сеть попало видео, на котором Роналду заставили надеть маску. Звездный форвард был вынужден подчиниться:

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Источник — Twitter

(19 голосов)

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Комментарии
    temamx2727
    online
      temamx2727, 06.09.2020 19:06
    +2
    У нее железные яйца))
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.09.2020 18:14
    +3
    И не вые.....ся А Алиев сказал бы,-что ты ко мне доеб.....сь
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 06.09.2020 18:13
    -1
    Владимир Копяк, 06.09.2020 17:59
    Оказывается, его пчелы покусали!
    Это была правильная пчела.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.09.2020 17:59
    -1
    Оказывается, его пчелы покусали!
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 06.09.2020 17:46
    +3
    Хит сезона!
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 06.09.2020 18:14
    +3
    И не вые.....ся А Алиев сказал бы,-что ты ко мне доеб.....сь
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 06.09.2020 17:46
    +3
    Хит сезона!
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 06.09.2020 19:06
    +2
    У нее железные яйца))
    Ссылка
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