ВИДЕО. Как Роналду заставили надеть маску

Вчера сборная Португалии в первом туре Лиги наций разгромила Хорватию – 4:1. Криштиану Роналду матч пропускал из-за инфекции в ноге, и наблюдал за поединком с трибун.
В сеть попало видео, на котором Роналду заставили надеть маску. Звездный форвард был вынужден подчиниться:
Even if your name is Cristiano Ronaldo, you are not above the mask law in Portugal 😂 pic.twitter.com/jIQzHN29Ox— Footy Humour (@FootyHumour) September 5, 2020
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Источник — Twitter
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