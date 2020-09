ВИДЕО. Как Роналду заставили надеть маску

Вчера сборная Португалии в первом туре Лиги наций разгромила Хорватию – 4:1. Криштиану Роналду матч пропускал из-за инфекции в ноге, и наблюдал за поединком с трибун.

В сеть попало видео, на котором Роналду заставили надеть маску. Звездный форвард был вынужден подчиниться:

Even if your name is Cristiano Ronaldo, you are not above the mask law in Portugal 😂 pic.twitter.com/jIQzHN29Ox