Милан и Интер устроят дерби в PES 2020

Во время паузы в чемпионате Италии «Милан» и «Интер» проведут матч в футбольном симуляторе PES 2020.

Организатором игры выступила стриминговая компания DAZN.

За «Милан» будет играть форвард «россонери» Рафаэль Леау, а честь «Интера» защитит Себястьяно Эспозито.

Матч прокомментирует журналист DAZN.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на страницах «Милана» в Facebook и YouTube.

Ранее Ла Лига организовала турнир по FIFA 20, который выиграл Марко Асенсио.

