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03 июля 2025, 22:41 | Обновлено 03 июля 2025, 22:42
798
0

Без слов. Украинский биатлонист отреагировал на гибель игрока Ливерпуля

Дмитрий Пидручный не смог пройти мимо трагической новости о Диогу Жоте

03 июля 2025, 22:41 | Обновлено 03 июля 2025, 22:42
798
0
Без слов. Украинский биатлонист отреагировал на гибель игрока Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

28-летний игрок сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота вместе с братом Андре Силвой трагически погиб в автокатастрофе в испанской провинции Самора.

Диогу и Андре направлялись на автомобиле (Lamborghini) в портовый город Сантандер. Во время поездки в их авто разорвало шину. Машина слетела с дороги и загорелась.

Из-за сильной деформации кузова Жота и его брат не смогли выбраться из горящего авто.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, известный болельщик «Ливерпуля», не остался равнодушным к трагическому известию о смерти Жоты.

Спортсмен эмоционально отреагировал на новость, использовав эмодзи без всяких слов.

Без слов. Украинский биатлонист отреагировал на гибель игрока Ливерпуля

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Ливерпуль смерть ДТП авария сборная Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Диогу Жота Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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