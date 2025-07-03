28-летний игрок сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота вместе с братом Андре Силвой трагически погиб в автокатастрофе в испанской провинции Самора.

Диогу и Андре направлялись на автомобиле (Lamborghini) в портовый город Сантандер. Во время поездки в их авто разорвало шину. Машина слетела с дороги и загорелась.

Из-за сильной деформации кузова Жота и его брат не смогли выбраться из горящего авто.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, известный болельщик «Ливерпуля», не остался равнодушным к трагическому известию о смерти Жоты.

Спортсмен эмоционально отреагировал на новость, использовав эмодзи без всяких слов.

Без слов. Украинский биатлонист отреагировал на гибель игрока Ливерпуля