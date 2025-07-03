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  4. Лионель МЕССИ: «Покойся с миром»
Англия
03 июля 2025, 21:12 |
970
0

Лионель МЕССИ: «Покойся с миром»

Аргентинец отреагировал на смерть Диогу Жоты

03 июля 2025, 21:12 |
970
0
Лионель МЕССИ: «Покойся с миром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

На смерть португальца отреагировал восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси.

«Покойся с миром», – отреагировал аргентинский футболист.

Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Диогу Жота Лионель Месси
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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