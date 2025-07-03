Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Англия
03 июля 2025, 08:08 |
2642
3

Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»

Орест Лебеденко поддержал Михаила Мудрика

03 июля 2025, 08:08 |
2642
3
Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Бывший защитник молодежной сборной Украины (U-21) Орест Лебеденко отреагировал на допинг-скандал украинского вингера Михаила Мудрика, которому грозит длительная дисквалификация.

– Что думаешь по поводу допинг-скандала Мудрика?

– Я уверен на 100%, что он заведомо не употреблял запрещенные вещества. Если Мудрик открыл пробу «Б», значит, он точно не делал это намеренно, он был уверен в своей правоте.

– Сейчас ему грозит четырехлетняя дисквалификация, а это очень серьезно может поразить его дальнейшую карьеру.

– Конечно, это серьезный удар, но вы же знаете Мудрика. Он 100% тренируется, работает над собой. Я считаю, что Мудрик в состоянии вернуться на свой прежний уровень после дисквалификации. Думаю, что Мудрик даже в этот момент может быть в тренажерном зале. Но очень обидно за него, потому что это такой талант… Это большая потеря для украинского футбола, – сказал Орест.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

По теме:
Назван игрок сборной Украины, который скоро перейдет в топовый клуб Европы
ФОТО. Звездный футболист решил бросить возлюбленную из-за трансфера
Суммарные летние расходы клубов АПЛ составляют уже больше миллиарда евро
Орест Лебеденко Михаил Мудрик допинг сборная Украины по футболу Челси Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 02 июля 2025, 09:30 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2

Компьютер отдает предпочтение Александру

Металлист 1925 потерял защитника сборной Украины из-за травмы
Футбол | 03 июля 2025, 08:57 0
Металлист 1925 потерял защитника сборной Украины из-за травмы
Металлист 1925 потерял защитника сборной Украины из-за травмы

Илья Крупский пропустит около 10 дней из-за сотрясения мозга

Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Футбол | 02.07.2025, 11:51
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Не Реал и не ПСЖ. Назван фаворит КЧМ после вылета Ман Сити
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Футбол | 02.07.2025, 15:33
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Виктор Дьокереш выбрал себе новый клуб. Он в шаге от трансфера
Футбол | 03.07.2025, 04:37
Виктор Дьокереш выбрал себе новый клуб. Он в шаге от трансфера
Виктор Дьокереш выбрал себе новый клуб. Он в шаге от трансфера
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
0665826283
Кохайтесь хлопці , та не з московитками ! Сто відсотків московський слід ! 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Мішань головне не "теряйся"
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
02.07.2025, 06:50 4
Футбол
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 4
Футбол
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46 1
Футбол
Новая угроза для ЧМ-2026. ФИФА просят отменять матчи Клубного ЧМ
Новая угроза для ЧМ-2026. ФИФА просят отменять матчи Клубного ЧМ
02.07.2025, 00:35 2
Футбол
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 15
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
02.07.2025, 00:47
Бокс
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
02.07.2025, 10:38 1
Теннис
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем