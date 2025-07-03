Экс-игрок сборной Украины: «Это большая потеря для украинского футбола»

Бывший защитник молодежной сборной Украины (U-21) Орест Лебеденко отреагировал на допинг-скандал украинского вингера Михаила Мудрика, которому грозит длительная дисквалификация.

– Что думаешь по поводу допинг-скандала Мудрика?

– Я уверен на 100%, что он заведомо не употреблял запрещенные вещества. Если Мудрик открыл пробу «Б», значит, он точно не делал это намеренно, он был уверен в своей правоте.

– Сейчас ему грозит четырехлетняя дисквалификация, а это очень серьезно может поразить его дальнейшую карьеру.

– Конечно, это серьезный удар, но вы же знаете Мудрика. Он 100% тренируется, работает над собой. Я считаю, что Мудрик в состоянии вернуться на свой прежний уровень после дисквалификации. Думаю, что Мудрик даже в этот момент может быть в тренажерном зале. Но очень обидно за него, потому что это такой талант… Это большая потеря для украинского футбола, – сказал Орест.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.