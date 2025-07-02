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Англия
02 июля 2025, 10:02 |
937
3

Не только Челси. Шахтер может судиться с Мудриком из-за допинга

Спортивный юрист Юрий Юрченко рассказал о возможных вариантах развития ситуации

02 июля 2025, 10:02 |
937
3
Не только Челси. Шахтер может судиться с Мудриком из-за допинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Юрий Юрченко прокомментировал развитие ситуации вокруг вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Он рассказал, что и английская команда, и донецкий «Шахтер» могут обратиться в суд из-за действий футболиста:

«Да, для этого действительно есть основания (обращение «Челси» в суд – прим.) Это ущерб, причиненный другой стороне контракта, ненадлежащим его исполнением как согласно законодательству Великобритании, так и согласно соответствующим условиям контракта.

Это же зона ответственности футболиста, если он не докажет, что это вина третьих лиц, а не его. Футболист должен не только тренироваться и играть в футбол, но должен соблюдать другие условия контракта, которые не привели бы к его расторжению из-за невыполнения обязанностей перед клубом.

По большому счету судиться с Мудриком имеет право и ФК «Шахтер», если из-за его допинга потеряна возможность получить бонусы от его дальнейшего трансфера в другой клуб. Контракт – это дорога с двусторонним движением и обязанности как футболиста, так и клуба», – подытожил Юрченко.

В последний раз вингер одевал футболку «Челси» 28 ноября в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0). В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три результативных передачи.

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Челси Шахтер Донецк Михаил Мудрик Юрий Юрченко дисквалификация допинг суд судебный иск
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Burevestnik
Першим був вкид від юриста про Челсі,
тепер про Шахтар,
мать наступне буде про агента Мудрика.
Хто буде потім?
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+1
yarchumak8
Атакуют Мишу со всех фронтов, думаю, что его бывшая рабзиянка в этом замешана 100%
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0
DK2025
Мафиозная сделка Ахметова даёт свои результаты
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0
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