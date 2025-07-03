Италия03 июля 2025, 21:07 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал хавбека сборной Италии
Риччи перебрался в миланскую команду
03 июля 2025, 21:07 |
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Клуб Серии A Милан объявил о подписании контракта с полузащитником Самуэле Риччи. Договор рассчитан на 5 лет с возможностью продления еще на сезон.
Торино получит за 23-летнего игрока 25 миллионов евро + бонусы.
Риччи, который действует на позиции центрального полузащитника, в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах.
Отыграл 10 матчей за сборную Италии.
Signed, sealed and Ricci 😉✍#WelcomeRicci #SempreMilan pic.twitter.com/CiVii0c4zo— AC Milan (@acmilan) July 3, 2025
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