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Италия
03 июля 2025, 21:07 |
1014
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал хавбека сборной Италии

Риччи перебрался в миланскую команду

03 июля 2025, 21:07 |
1014
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал хавбека сборной Италии
ФК Милан

Клуб Серии A Милан объявил о подписании контракта с полузащитником Самуэле Риччи. Договор рассчитан на 5 лет с возможностью продления еще на сезон.

Торино получит за 23-летнего игрока 25 миллионов евро + бонусы.

Риччи, который действует на позиции центрального полузащитника, в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах.

Отыграл 10 матчей за сборную Италии.

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Милан трансферы трансферы Серии A Торино Серия A
Иван Зинченко Источник: ФК Милан
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