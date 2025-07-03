ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал хавбека сборной Италии

Клуб Серии A Милан объявил о подписании контракта с полузащитником Самуэле Риччи. Договор рассчитан на 5 лет с возможностью продления еще на сезон.

Торино получит за 23-летнего игрока 25 миллионов евро + бонусы.

Риччи, который действует на позиции центрального полузащитника, в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах.

Отыграл 10 матчей за сборную Италии.