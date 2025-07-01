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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 20:13 | Обновлено 01 июля 2025, 20:23
1485
0

Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина

Сотрудники ГБР разоблачил чиновника на взятке

01 июля 2025, 20:13 | Обновлено 01 июля 2025, 20:23
1485
0
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
ДБР

В Днепре неназванный футбольный клуб вляпался в скандал, связанный с военнослужащим районного ТЦК и СП.

«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Днепра.

Обвинительный акт направлен в суд.

Военный пугал своего знакомого тренера местной любительской футбольной команды мобилизацией. Взамен предлагал помощь, если тот заплатит две тысячи гривен. Так он рассказывал, что имеет свободный доступ к незаполненным бланкам повесток с печатями и подписью военного комиссара, которые могут «уберечь» от призыва, если их показывать на блокпостах.

Впоследствии фигурант предложил аналогичную «услугу» для всей футбольной команды, которая готовилась к выезду на матч в другой город.

В общей сложности с команды он получил 35 тысяч гривен. Во время передачи средств военнослужащий был задержан.

Как установило следствие, фигурант входил в группу оповещения и вместе с другими работниками ТЦК получал повестки для того, чтобы вручать их призывникам. Некоторые из этих повесток он забирал себе, после чего за деньги продавал.

Он обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны», – говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

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российско-украинская война взятки
Дмитрий Олейник Источник
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