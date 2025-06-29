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  4. Паламарчук рассказал, угрожал ли ему Поворознюк ТЦК
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 23:18 | Обновлено 29 июня 2025, 23:55
726
2

Паламарчук рассказал, угрожал ли ему Поворознюк ТЦК

Лично Алексею никто не угрожал

29 июня 2025, 23:18 | Обновлено 29 июня 2025, 23:55
726
2
Паламарчук рассказал, угрожал ли ему Поворознюк ТЦК
ФК ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Украинский голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук рассказал, угрожал ли ему президент «Ингульца» Александр Поворознюк.

– Получается, вы счастливчик. А вот ваш бывший одноклубник Александр Козак не так просто расстался с «Ингульцом». В одном из интервью он рассказывал, что Поворознюк требовал от него лично два миллиона гривен компенсации. А в другом интервью поведал, что на него намеревались направить ТЦК!

– Мне Поворознюк ТЦК не угрожал. Все было очень спокойно и даже в хорошем настроении, как у меня, так и у него (прим. – Поворознюка).

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ.

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Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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mini.f
Неужели этого хряка не посадят на нары? Гордон вселил надежду, но что-то пошло не так... Неужели этот боров купил там всех - и полицию, и СБУ, и свидетелей? Неужели в президенты будет баллотироваться? С такими крышами - прямая дорога в гаранты....
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Vbolivalnyk-Peter
А чому ви заголовок рахітською- забороненою мовою написали?
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