Паламарчук рассказал, угрожал ли ему Поворознюк ТЦК

Украинский голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук рассказал, угрожал ли ему президент «Ингульца» Александр Поворознюк.

– Получается, вы счастливчик. А вот ваш бывший одноклубник Александр Козак не так просто расстался с «Ингульцом». В одном из интервью он рассказывал, что Поворознюк требовал от него лично два миллиона гривен компенсации. А в другом интервью поведал, что на него намеревались направить ТЦК!

– Мне Поворознюк ТЦК не угрожал. Все было очень спокойно и даже в хорошем настроении, как у меня, так и у него (прим. – Поворознюка).

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ.