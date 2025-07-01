Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Валерий Лучкевич близок к подписанию контракта с «Зарей»
Украинский защитник «Динамо» Валерий Лучкевич покинул клуб. Контракт защитника с киевлянами подошел к концу. О прекращении отношений объявила пресс-служба киевлян.
По информации источника, Лучкевич заинтересовал луганскую «Зарю», где он может продолжить футбольную карьеру, оставаясь в элите украинского футбола.
Лучкевич присоединился к «Динамо» в начале марта 2025 года. За это время провел три матча в динамовской футболке – два в Премьер-лиге (всего 11 минут игрового времени) и один в Кубке Украины (79 минут игрового времени), результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что «Заря» подписала молодого хавбека «Динамо».
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