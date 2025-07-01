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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 21:15 |
1793
2

Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб

Валерий Лучкевич близок к подписанию контракта с «Зарей»

01 июля 2025, 21:15 |
1793
2
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
ФК Динамо. Валерий Лучкевич

Украинский защитник «Динамо» Валерий Лучкевич покинул клуб. Контракт защитника с киевлянами подошел к концу. О прекращении отношений объявила пресс-служба киевлян.

По информации источника, Лучкевич заинтересовал луганскую «Зарю», где он может продолжить футбольную карьеру, оставаясь в элите украинского футбола.

Лучкевич присоединился к «Динамо» в начале марта 2025 года. За это время провел три матча в динамовской футболке – два в Премьер-лиге (всего 11 минут игрового времени) и один в Кубке Украины (79 минут игрового времени), результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Заря» подписала молодого хавбека «Динамо».

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Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Victor673256ua
Може в Зорі заграє. Кляті травми не дали розкритися
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Alexander Киев
Дайте вгадаю, Зоря? Ну звичайно, все стабільно - чергові очки будуть для ОПЗЖ Суркісні 
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