Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб

Украинский защитник «Динамо» Валерий Лучкевич покинул клуб. Контракт защитника с киевлянами подошел к концу. О прекращении отношений объявила пресс-служба киевлян.

По информации источника, Лучкевич заинтересовал луганскую «Зарю», где он может продолжить футбольную карьеру, оставаясь в элите украинского футбола.

Лучкевич присоединился к «Динамо» в начале марта 2025 года. За это время провел три матча в динамовской футболке – два в Премьер-лиге (всего 11 минут игрового времени) и один в Кубке Украины (79 минут игрового времени), результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Заря» подписала молодого хавбека «Динамо».