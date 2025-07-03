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  4. Королевская семья Великобритании отреагировала на гибель Диогу Жоты
Англия
03 июля 2025, 18:39 |
1387
0

Королевская семья Великобритании отреагировала на гибель Диогу Жоты

Португалец погиб в автокатастрофе

03 июля 2025, 18:39 |
1387
0
Королевская семья Великобритании отреагировала на гибель Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

На трагическую новость отреагировала королевская семья Великобритании в своем официальном аккаунте в сети Twitter:

«Как часть футбольной семьи, я глубоко опечален известием о смерти Диогу Жоты и его брата. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто знал его в «Ливерпуле» и «Вулверхэмптоне».

Диогу Жота с 2017 года играл на территории Англии и за английские клубы «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон», провел 313 матчей, отличившись 109 голами и 45 ассистами.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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