Королевская семья Великобритании отреагировала на гибель Диогу Жоты

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

На трагическую новость отреагировала королевская семья Великобритании в своем официальном аккаунте в сети Twitter:

«Как часть футбольной семьи, я глубоко опечален известием о смерти Диогу Жоты и его брата. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто знал его в «Ливерпуле» и «Вулверхэмптоне».

Диогу Жота с 2017 года играл на территории Англии и за английские клубы «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон», провел 313 матчей, отличившись 109 голами и 45 ассистами.