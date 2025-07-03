Арне СЛОТ: «Во многих моментах это было лето мечты для Жоты»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал гибель португальского нападающего Диогу Жоты:

«Что сказать? Что можно сказать в такой момент, когда шок и боль еще так сильно дают о себе знать? Хотел бы я найти слова, но знаю, что не могу. Все, что у меня есть, – это чувства, которые, я уверен, разделяют многие люди по отношению к человеку и игроку, которого мы очень любили, и семье, которая нам так дорога.

Мои первые мысли не принадлежат футбольному тренеру. Они принадлежат отцу, сыну, брату и дяде, которые пережили такую невероятную утрату, – семье Диогу и Андре Силвы. Мое послание им очень четкое: вы никогда не будете одиноки. Игроки, персонал и болельщики Футбольного клуба «Ливерпуль» – все с вами, и, судя по тому, что я увидел сегодня, то же самое можно сказать обо всей футбольной семье.

Это не только реакция на трагедию. Это также реакция на доброту людей, которые были вовлечены в эту трагедию, и на уважение, которое так много людей испытывают к этим ребятам как к личностям и к их семьям.

Для нас, как для клуба, это абсолютный шок. Диогу был не только нашим игроком. Он был любим для всех нас. Он был товарищем по команде, коллегой, рабочим товарищем, и во всех этих ролях он был очень особенным. Я мог бы много рассказать о том, что он привнес в нашу команду, но правда в том, что все, кто видел Диогу в игре, могли это увидеть. Тяжелый труд, желание, преданность, высокое мастерство, голы. Суть того, каким должен быть игрок «Ливерпуля».

Были также стороны, которые не все могли увидеть. Человек, который никогда не стремился к популярности, но все равно ее обрел. Не друг двух людей, а друг всех. Кто-то, кто просто своим присутствием дарил другим хорошее настроение. Человек, который очень любил свою семью.

Когда мы последний раз разговаривали, я поздравил Диогу с победой в Лиге наций и пожелал ему счастья на свадьбе. Во многом это было лето мечты для Диогу и его семьи, поэтому тем больнее, что все закончилось так.

Когда я впервые пришел в клуб, одной из первых песен, которую я услышал, была та, которую наши болельщики поют для Диогу. Я раньше не работал с ним, но сразу понял, что если болельщики «Ливерпуля», которые за годы видели столько замечательных игроков, имеют такую уникальную песню для Диогу, то он, наверное, обладает особыми качествами.

Мы еще не можем смириться с тем, что потеряли эти качества в таких ужасных обстоятельствах. Поэтому все в клубе должны объединиться и поддержать друг друга. Мы обязаны это сделать для Диогу, Андре Силвы, их семей и для себя.

Выражаю свои соболезнования жене Диогу, Рути, их трем прекрасным детям, а также родителям Диогу и Андре Силвы. Когда придет время, мы почтим память Диогу Жоту, вспомним его голы и споем его песню. А пока мы будем помнить его как уникального человека и скучать по нему. Мы никогда его не забудем».