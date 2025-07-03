Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) узнала соперницу в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025.

В третьем раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (Испания, WTA 62), которая во втором круге выбила чемпионку Australian Open 2020 Софию Кенин (США, WTA 28) за 1 час и 22 минуты.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

София Кенин (США) [28] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 1:6, 6:7 (4:7)

Это была первая встреча соперниц.

Джессика в третий раз в карьере играет на травяном мейджоре в Лондоне и во второй раз добралась до стадии 1/16 финала. В прошлом году в третьем круге испанка не сумела доиграть поединок против будущей чемпионки Барборы Крейчиковой (0:6, 3:4).

Помимо Кенин, Джессика на Уимблдоне-2025 также уже прошла Эллу Зайдель, которая снялась во втором партии после 3:6, 2:3.

Ранее Ястремская никогда не играла против Бузас Манейро. 3 июля Даяна в 1/32 финала добыла волевую победу над россиянкой Анастасией Захаровой.