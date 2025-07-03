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  4. Стало известно, успеет ли ПСЖ зарегистрировать Забарного на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
03 июля 2025, 19:41 |
1070
3

Стало известно, успеет ли ПСЖ зарегистрировать Забарного на КЧМ-2025

Украинец вряд ли сыграет на клубном мундиале

03 июля 2025, 19:41 |
1070
3
Стало известно, успеет ли ПСЖ зарегистрировать Забарного на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание MEGA PSG.

Однако, по информации источника, переговоры между клубами по трансферу 22-летнего футболиста являются довольно сложными, поэтому вряд ли парижане успеют подписать украинца до закрытия заявки на клубный чемпионат мира, который открыт до 3 июля включительно.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее о трансфере Ильи Забарного в «ПСЖ» высказался Фабрис Хокинс.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Boodya
Для того, аби зареєструвати, його потрібно купити.
А редакторам перестати ліпити тупі клікбейти, бо це дає зрозуміти, що сайт почав провалюватись в переглядах
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+1
Burevestnik
Чи встигне ПеСеЖе зареєструвати гравця до початку чемпіонату,
якщо не купить його і не підпише контракт?
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0
SHN
Когда ПСЖ хочет игрока, то он его покупает в 90% случаев. 
А тут похоже инсайды Бурбаса/Вацко
Борнмут отпустил 2-х других дешевле,но там был предметный интерес.
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0
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