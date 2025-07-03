Стало известно, успеет ли ПСЖ зарегистрировать Забарного на КЧМ-2025
Украинец вряд ли сыграет на клубном мундиале
Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание MEGA PSG.
Однако, по информации источника, переговоры между клубами по трансферу 22-летнего футболиста являются довольно сложными, поэтому вряд ли парижане успеют подписать украинца до закрытия заявки на клубный чемпионат мира, который открыт до 3 июля включительно.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее о трансфере Ильи Забарного в «ПСЖ» высказался Фабрис Хокинс.
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якщо не купить його і не підпише контракт?
А тут похоже инсайды Бурбаса/Вацко
Борнмут отпустил 2-х других дешевле,но там был предметный интерес.