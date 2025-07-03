Лунин был в шаге от перехода в гранд. Он выбрал клуб на следующий сезон

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин летом мог сменить клубную прописку. Украинец хочет больше игровой практики.

По информации испанского издания Diario Gol, Лунин рассматривал уход из клуба этим летом, но решил остаться и бороться за место в стартовом составе. Аналогичная ситуация была и прошлым летом – издание отмечает, что Лунин был в шаге от переезда в «Челси», но в итоге передумал.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».