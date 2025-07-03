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  4. Лунин был в шаге от перехода в гранд. Он выбрал клуб на следующий сезон
Испания
03 июля 2025, 19:42 |
1670
4

Лунин был в шаге от перехода в гранд. Он выбрал клуб на следующий сезон

Андрей надеется стать преемником Куртуа

03 июля 2025, 19:42 |
1670
4
Лунин был в шаге от перехода в гранд. Он выбрал клуб на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин летом мог сменить клубную прописку. Украинец хочет больше игровой практики.

По информации испанского издания Diario Gol, Лунин рассматривал уход из клуба этим летом, но решил остаться и бороться за место в стартовом составе. Аналогичная ситуация была и прошлым летом – издание отмечает, что Лунин был в шаге от переезда в «Челси», но в итоге передумал.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Дмитрий Олейник Источник: Diario Gol
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Комментарии 5
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COBA
Так минулого тижня спорт юа вже його на сто відсотків прилаштував. Статей з десяток було. І що знову все спочатку?
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+8
Alexander Киев
Ще вікно трансферне не закінчилось, скоро знову продавати будуть у МЮ 😁
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+1
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MIRRA
недоНовини від агентів... Андрій ніколи не стане №1 в клубі штибу Реала, бо для цього крім фізичних завдатків потрібно бути психологічним монстром... Тягнути Зорю в кубку України  і рятувати Реал в ЛЧ - це зовсім різні місії! ...на підміну метру -так, основним - ніколи! Це розуміє й сам Андрій, але навіщо змінювати жирний контракт, розвинену країну....
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0
Burevestnik
брехня...
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0
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