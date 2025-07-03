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  4. Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Италия
03 июля 2025, 22:25 |
2890
2

Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца

Артем может перейти в «Милан»

03 июля 2025, 22:25 |
2890
2
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации итальянских СМИ, украинец может перейти в «Милан» в обмен на Сантьяго Хименеса. «Волки» оценивают Довбика в 30 миллионов евро. Такой же ценник повесил «Милан» на Хименеса. Вполне вероятно, что команды осуществят прямой обмен без каких-либо доплат.

Оба клуба считают, что обмен нападающими будет шагом вперед и пойдет всем на пользу.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Милан Рома Рим трансферы Массимилиано Аллегри Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Bond.v.v.
Дмитро лягай спати, ну нах ти сьогодні начудив по повній.
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+1
SandroKing
То Зинченко, тепер Довбик. Кому это дно нужно? Сидел бы в Жироне если поперло. 
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-1
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