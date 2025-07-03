Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Артем может перейти в «Милан»
27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.
По информации итальянских СМИ, украинец может перейти в «Милан» в обмен на Сантьяго Хименеса. «Волки» оценивают Довбика в 30 миллионов евро. Такой же ценник повесил «Милан» на Хименеса. Вполне вероятно, что команды осуществят прямой обмен без каких-либо доплат.
Оба клуба считают, что обмен нападающими будет шагом вперед и пойдет всем на пользу.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем выделил Валентина Белькевича
Салифу Сума этим летом может перейти в киевский клуб