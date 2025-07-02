Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному

Трансфер украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ» все еще возможен, сообщает RMC Sport.

По информации источника, в США, где парижане выступают в клубном чемпионате мира, состоялась встреча между руководством клуба в лице президента Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Луишо Кампушо и главного тренера команды Луиса Энрике.

На ней последний выразил удовлетворение своим коллективом и атмосферой в нем. Также было отмечено, что главным приоритетом на трансферном рынке для «ПСЖ» остается Забарный.

Переговоры по украинцу затягиваются из-за неготовности «Борнмута» продавать своего игрока дешевле 70 млн евро. Последнее предложение парижан приближалось к 60 млн евро. В то же время во французском клубе уверены, что смогут подписать Илью, хотя пока они не спешат с его трансфером.

Ранее известный журналист назвал сумму трансфера Забарного в «ПСЖ».