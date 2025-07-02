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Франция
02 июля 2025, 15:33 |
4564
2

Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному

Парижане уверены, что смогут подписать украинца

02 июля 2025, 15:33 |
4564
2
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Трансфер украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ» все еще возможен, сообщает RMC Sport.

По информации источника, в США, где парижане выступают в клубном чемпионате мира, состоялась встреча между руководством клуба в лице президента Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Луишо Кампушо и главного тренера команды Луиса Энрике.

На ней последний выразил удовлетворение своим коллективом и атмосферой в нем. Также было отмечено, что главным приоритетом на трансферном рынке для «ПСЖ» остается Забарный.

Переговоры по украинцу затягиваются из-за неготовности «Борнмута» продавать своего игрока дешевле 70 млн евро. Последнее предложение парижан приближалось к 60 млн евро. В то же время во французском клубе уверены, что смогут подписать Илью, хотя пока они не спешат с его трансфером.

Ранее известный журналист назвал сумму трансфера Забарного в «ПСЖ».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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putin khuylo stop the war
когда эта Санта-Барбара закончится?
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+2
ivankondrat96
Все ж таки хочеться сподіватись, що трансфер відбудеться
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-1
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