Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Артем может стать игроком «Ювентуса»
Украинский нападающий Артем Довбик может летом покинуть столичный итальянский клуб «Рому».
В итальянских СМИ распространяется информация о возможном обмене нападающими. Отмечается, что Артем Довбик может начать новый сезон в «Ювентусе», а в обратном направлении может уехать сербский форвард Душан Влахович.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. У Влаховича 44 матча, 17 точных ударов и пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».
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