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  4. Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Италия
01 июля 2025, 23:16 |
2248
2

Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку

Артем может стать игроком «Ювентуса»

01 июля 2025, 23:16 |
2248
2
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик может летом покинуть столичный итальянский клуб «Рому».

В итальянских СМИ распространяется информация о возможном обмене нападающими. Отмечается, что Артем Довбик может начать новый сезон в «Ювентусе», а в обратном направлении может уехать сербский форвард Душан Влахович.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. У Влаховича 44 матча, 17 точных ударов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».

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Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 2
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Victor673256ua
А що, було б цікаво). Тільки такий варіант поки не виглядає схожим на реальність
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Serhii P.
було б непогано
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