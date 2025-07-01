Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку

Украинский нападающий Артем Довбик может летом покинуть столичный итальянский клуб «Рому».

В итальянских СМИ распространяется информация о возможном обмене нападающими. Отмечается, что Артем Довбик может начать новый сезон в «Ювентусе», а в обратном направлении может уехать сербский форвард Душан Влахович.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. У Влаховича 44 матча, 17 точных ударов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик сделал важное заявление после дебютного сезона в составы римских «волков».