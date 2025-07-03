Мухаррем ЯШАРИ: «Быть лидером – прекрасное ощущение»

Болельщики ЛНЗ признали Мухаррема Яшари лучшим игроком команды в сезоне 2024/25. Кроме того Мухаррем шесть раз признавался игроком месяца. Сам футболист рад такой высокой оценке от болельщиков.

– Что для тебя значит звание лучшего игрока сезона по версии болельщиков?

– Я очень рад получить это звание. Для меня это большая мотивация – еще больше работать и отдавать себя полностью ради своей команды

– Как ты оцениваешь свое выступление в этом сезоне? Что считаешь своим самым большим достижением?

– Считаю, что провел очень хороший сезон. Но, конечно, мне нужно еще больше работать и еще больше отдавать себя на поле. Самым большим достижением для меня стало то, что меня шесть раз признавали игроком месяца.

– Какие моменты этого сезона запомнились тебе больше всего?

– Самыми яркими запомнились голы в ворота Александрии, Динамо и Карпат

– Можешь ли ты назвать этот сезон лучшим в своей карьере?

– Да, на сегодняшний день это был лучший сезон в моей карьере

– В какой момент ты почувствовал полную уверенность в себе и свою лидерскую роль в команде?

– Когда увидел уровень лиги и понял, что могу хорошо выступать здесь. Это было прекрасное чувство – быть лидером и нести ответственность за команду.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам, которые отдали за тебя свои голоса?

– Огромное спасибо всем болельщикам! Я, как и раньше, буду отдавать максимум, чтобы этот клуб и наши фанаты радовались каждому матчу.

– Какие личные цели ставишь перед собой на следующий сезон?

– Хочу выкладываться на полную, работать для команды и делать все возможное для клуба. Это мои главные цели. Я не думаю о каких-то личных достижениях – главное, чтобы выигрывала команда

– Как на тебя повлияло участие в матчах за национальную сборную Косово?

– Играть за национальную сборную – это всегда особенное. Это дает мне еще больше мотивации, и я не собираюсь останавливаться

– О чем ты мечтаешь как футболист в ближайшие несколько лет?

– Больше всего хочу, чтобы моя семья была счастлива. Я работаю ради них, а все остальное придет, как должно быть

– Если бы ты мог описать свой сезон одним словом, каким бы оно было?

– God’s plan