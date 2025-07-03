Мухаррем ЯШАРИ: «Быть лидером – прекрасное ощущение»
Ключевой игрок ЛНЗ подвел итоги сезона 2024/25
Болельщики ЛНЗ признали Мухаррема Яшари лучшим игроком команды в сезоне 2024/25. Кроме того Мухаррем шесть раз признавался игроком месяца. Сам футболист рад такой высокой оценке от болельщиков.
– Что для тебя значит звание лучшего игрока сезона по версии болельщиков?
– Я очень рад получить это звание. Для меня это большая мотивация – еще больше работать и отдавать себя полностью ради своей команды
– Как ты оцениваешь свое выступление в этом сезоне? Что считаешь своим самым большим достижением?
– Считаю, что провел очень хороший сезон. Но, конечно, мне нужно еще больше работать и еще больше отдавать себя на поле. Самым большим достижением для меня стало то, что меня шесть раз признавали игроком месяца.
– Какие моменты этого сезона запомнились тебе больше всего?
– Самыми яркими запомнились голы в ворота Александрии, Динамо и Карпат
– Можешь ли ты назвать этот сезон лучшим в своей карьере?
– Да, на сегодняшний день это был лучший сезон в моей карьере
– В какой момент ты почувствовал полную уверенность в себе и свою лидерскую роль в команде?
– Когда увидел уровень лиги и понял, что могу хорошо выступать здесь. Это было прекрасное чувство – быть лидером и нести ответственность за команду.
– Что бы ты хотел сказать болельщикам, которые отдали за тебя свои голоса?
– Огромное спасибо всем болельщикам! Я, как и раньше, буду отдавать максимум, чтобы этот клуб и наши фанаты радовались каждому матчу.
– Какие личные цели ставишь перед собой на следующий сезон?
– Хочу выкладываться на полную, работать для команды и делать все возможное для клуба. Это мои главные цели. Я не думаю о каких-то личных достижениях – главное, чтобы выигрывала команда
– Как на тебя повлияло участие в матчах за национальную сборную Косово?
– Играть за национальную сборную – это всегда особенное. Это дает мне еще больше мотивации, и я не собираюсь останавливаться
– О чем ты мечтаешь как футболист в ближайшие несколько лет?
– Больше всего хочу, чтобы моя семья была счастлива. Я работаю ради них, а все остальное придет, как должно быть
– Если бы ты мог описать свой сезон одним словом, каким бы оно было?
– God’s plan
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