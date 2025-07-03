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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 17:09 |
61
0

Защитник ЛНЗ рассказал о дебюте в новой команде

Роман Дидык принял участие в игре с «Викторией»

03 июля 2025, 17:09 |
61
0
Защитник ЛНЗ рассказал о дебюте в новой команде
ФК ЛНЗ. Роман Дидык

Новичок черкасчан Роман Дидык эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом контрольном матче ЛНЗ – с «Викторией», который состоялся 2 июля.

«Спарринг оказался очень информативным. Хотя следует учесть, что соперники действовали на фоне нагрузок, и это немного повлияло на ход событий на поле. Пожалуй, черкасчане чаще угрожали воротам гостей, но «Виктория» оказалась непреклонной, не случайно на прошлой неделе нанесла поражение элитному «Колосу».

Я вышел в стартовом составе, действовал на привычной позиции – в центре обороны. Поскольку в составе черкасчан было немало новобранцев, да и новый руководитель Виталий Пономарев не скрывает, что хочет сделать игру черкасчан более интенсивной, то мы еще только на пути становления. Но, на мой взгляд, коллектив в ЛНЗ вырисовывается интересным и боеспособным. Думаю, что с каждым спаррингом будем добавлять в плане организации».

Ранее стало известно, во сколько обойдется ЛНЗ переход лидера «Руха» Романа Дидика.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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