Защитник ЛНЗ рассказал о дебюте в новой команде

Новичок черкасчан Роман Дидык эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом контрольном матче ЛНЗ – с «Викторией», который состоялся 2 июля.

«Спарринг оказался очень информативным. Хотя следует учесть, что соперники действовали на фоне нагрузок, и это немного повлияло на ход событий на поле. Пожалуй, черкасчане чаще угрожали воротам гостей, но «Виктория» оказалась непреклонной, не случайно на прошлой неделе нанесла поражение элитному «Колосу».

Я вышел в стартовом составе, действовал на привычной позиции – в центре обороны. Поскольку в составе черкасчан было немало новобранцев, да и новый руководитель Виталий Пономарев не скрывает, что хочет сделать игру черкасчан более интенсивной, то мы еще только на пути становления. Но, на мой взгляд, коллектив в ЛНЗ вырисовывается интересным и боеспособным. Думаю, что с каждым спаррингом будем добавлять в плане организации».

Ранее стало известно, во сколько обойдется ЛНЗ переход лидера «Руха» Романа Дидика.