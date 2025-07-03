Звезда Реала: «У игрока галактикос – ужасные времена, полностью опустошен»
Дин Хейсен – о Рауле Асенсио
Молодой звездный защитник «Реала» Дин Хейсен рассказал, что у игрока «королевского клуба» возникли ментальные проблемы.
«У Рауля Асенсио сейчас ужасные времена, он полностью опустошен», – сказал Хейсен.
Напомним, Асенсио допустил ошибку в матче КЧМ-2025 против «Пачуки», из-за чего получил красную карточку. Игрок из-за дисквалификации пропустил матч с «Ювентусом» и рискует не сыграть против «Боруссии» в четвертьфинале из-за решения Хаби Алонсо.
Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.
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