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  4. Звезда Реала: «У игрока галактикос – ужасные времена, полностью опустошен»
Испания
03 июля 2025, 22:07 |
1319
0

Звезда Реала: «У игрока галактикос – ужасные времена, полностью опустошен»

Дин Хейсен – о Рауле Асенсио

03 июля 2025, 22:07 |
1319
0
Звезда Реала: «У игрока галактикос – ужасные времена, полностью опустошен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Молодой звездный защитник «Реала» Дин Хейсен рассказал, что у игрока «королевского клуба» возникли ментальные проблемы.

«У Рауля Асенсио сейчас ужасные времена, он полностью опустошен», – сказал Хейсен.

Напомним, Асенсио допустил ошибку в матче КЧМ-2025 против «Пачуки», из-за чего получил красную карточку. Игрок из-за дисквалификации пропустил матч с «Ювентусом» и рискует не сыграть против «Боруссии» в четвертьфинале из-за решения Хаби Алонсо.

Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.

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Дин Хейсен Рауль Асенсио Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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