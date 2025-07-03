4 июля в 12:00 в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка календаря Первой лиги.

В этом сезоне во Первой лиге сыграют 16 команд. Они проведут соревнования в два круга, каждая команда сыграет 30 матчей.

Базовый день первого тура Первой лиги сезона 2025/26 – 2 августа 2025 года.

Первая лига 2025/2026. Команды-участники

Агробизнес (Волочиск), Буковина (Черновцы), Виктория (Сумы), Ворскла (Полтава), Ингулец (Петрово), Левый Берег (Киев), Феникс-Мариуполь, Металлист (Харьков), Минай, Нива (Тернополь), Подолье (Хмельницкий), Прикарпатье (Ивано-Франковск), Пробой (Городенка), Чернигов, Черноморец (Одесса), ЮКСА (Тарасовка)

Первая лига 2025/26. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE