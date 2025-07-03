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Украина. Первая лига
03 июля 2025, 22:23 | Обновлено 03 июля 2025, 22:29
424
0

Первая лига 2025/26. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE

4 июля в 12:00 в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка

03 июля 2025, 22:23 | Обновлено 03 июля 2025, 22:29
424
0
Первая лига 2025/26. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE
ПФЛ

4 июля в 12:00 в Доме футбола в Киеве пройдет жеребьевка календаря Первой лиги.

В этом сезоне во Первой лиге сыграют 16 команд. Они проведут соревнования в два круга, каждая команда сыграет 30 матчей.

Базовый день первого тура Первой лиги сезона 2025/26 – 2 августа 2025 года.

Первая лига 2025/2026. Команды-участники

  • Агробизнес (Волочиск), Буковина (Черновцы), Виктория (Сумы), Ворскла (Полтава), Ингулец (Петрово), Левый Берег (Киев), Феникс-Мариуполь, Металлист (Харьков), Минай, Нива (Тернополь), Подолье (Хмельницкий), Прикарпатье (Ивано-Франковск), Пробой (Городенка), Чернигов, Черноморец (Одесса), ЮКСА (Тарасовка)

Первая лига 2025/26. Жеребьевка календаря сезона. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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