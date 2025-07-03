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Англия
03 июля 2025, 17:51 | Обновлено 03 июля 2025, 18:47
2544
0

ВИДЕО. Первые минуты после трагической аварии Диогу Жоты

Кадрамы поделился проезжавший в то время мимо водитель

03 июля 2025, 17:51 | Обновлено 03 июля 2025, 18:47
2544
0
ВИДЕО. Первые минуты после трагической аварии Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Причиной автокатастрофы стала проколотая шина Lamborghini, на котором Жота ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.

ДТП произошло ночью, а уже днем в интернете появилось видео от одного из водителей, который проезжал мимо места трагедии вскоре после самого инцидента.

ВИДЕО. Первые минуты после трагической аварии Диогу Жоты

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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