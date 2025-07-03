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03 июля 2025, 22:51 | Обновлено 03 июля 2025, 23:01
736
0

Вратарь, который забил гол. Умер знаменитый голкипер сборной Нигерии

Питер Руфаи выступал за Депортиво и ряд команд Португалии и Бельгии

03 июля 2025, 22:51 | Обновлено 03 июля 2025, 23:01
736
0
Вратарь, который забил гол. Умер знаменитый голкипер сборной Нигерии
Питер Руфаи

В четверг, 3 июля, на 62-м году жизни скончался бывший вратарь национальной сборной Нигерии Питер Руфаи. О смерти футбольного ветерана сообщил один из высокопоставленных представителей правительства штата Лагос. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Питер Руфаи, известный среди болельщиков как Додомаяна, был культовой фигурой в нигерийском футболе. Он провел 65 матчей за сборную, участвовал в двух чемпионатах мира (1994, 1998) и двух Кубках африканских наций, в том числе в победном турнире 1994 года в Тунисе. В июле 1993 года Руфаи даже отметился голом, реализовав пенальти в отборочном матче Кубка Африки против Эфиопии (6:0).

Питер Руфаи родился 24 августа 1963 года в Лагосе. Его клубная карьера длилась более двух десятилетий и проходила в таких странах, как Бельгия, Нидерланды, Португалия и Испания. Среди клубов – Локерен, Беверен, Гоу Эхед Иглс, Фаренсе, Эркулес, Депортиво и Жил Висенте. Самым успешным периодом стал сезон 1994/95 в составе Фаренсе, когда клуб впервые в истории квалифицировался в Кубок УЕФА.

В составе Депортиво Руфаи был вторым номером после камерунца Жака Сонго'о. После завершения карьеры вратарь обосновался в Испании и открыл собственную школу вратарей.

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сборная Нигерии по футболу смерть Локерен Беверен Гоу Эхед Иглс Фаренсе Эркулес Депортиво Ла-Корунья Жил Висенте
Николай Степанов Источник
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