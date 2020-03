ВИДЕО. Каррагер не справился с рулоном туалетной бумаги

42-летний экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер попытался принять участие в «Stay At Home Challenge», посвященного важности карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Но техники для того, чтобы красиво понабивать рулон туалетной бумаги, у Каррагера не хватило. Впрочем, во время карантина у Джейми будет достаточно времени для практики.

Каррагер защищал цвета «Ливерпуля» с 1996-го по 2013-й годы.

Jamie Carragher‘s attempt at the #stayhomechallenge is erm...terrible 🙈



You’ll have plenty of time to practise @Carra23 😂 #CoronaVirusChallenge #covid19UK pic.twitter.com/NdoASQVydL