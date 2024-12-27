Роналду зовет. Аль-Наср хочет подписать одного из лучших защитников мира
Вирджил ван Дейк может покинуть «Ливерпуль»
Саудовский «Аль-Наср» интересуется нидерландским центральным защитником английского «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, также за 33-летним футболистом следят миланский «Интер», туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».
Однако отмечается, что «Ливерпуль» уверен в продлении контракта с игроком и его будущем в клубе.
В сезоне 2024/25 Вирджил ван Дейк провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что от трансфер Вирджила ван Дейка отказался мадридский «Реал».
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