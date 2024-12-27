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Саудовская Аравия
27 декабря 2024, 16:01 | Обновлено 27 декабря 2024, 16:02
1600
0

Роналду зовет. Аль-Наср хочет подписать одного из лучших защитников мира

Вирджил ван Дейк может покинуть «Ливерпуль»

27 декабря 2024, 16:01 | Обновлено 27 декабря 2024, 16:02
1600
0
Роналду зовет. Аль-Наср хочет подписать одного из лучших защитников мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Саудовский «Аль-Наср» интересуется нидерландским центральным защитником английского «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, также за 33-летним футболистом следят миланский «Интер», туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

Однако отмечается, что «Ливерпуль» уверен в продлении контракта с игроком и его будущем в клубе.

В сезоне 2024/25 Вирджил ван Дейк провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что от трансфер Вирджила ван Дейка отказался мадридский «Реал».

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Интер Милан Ювентус Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Экрем Конур
Дмитро Вербинський Источник: Экрем Конур
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