ВИДЕО. Закинул парашют! Фантастический гол забит в Турции

Несмотря на пандемию коронавируса, в Турции продолжается национальный чемпионат.
Гол-шедевр в матче 26-го тура Суперлиги забил колумбийский нападающий «Денизлиспора» Уго Родальега в ворота «Генчлербирлиги» (1:0).
34-летний форвард принял передачу и изящным парашютом отправил мяч точно в ворота соперника на 54-й минуте игры.
Hugo Rodallega for Denizlispor over the weekend pic.twitter.com/2ixH4ux2mb— James Dart (@James_Dart) March 16, 2020
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Источник — Sport.ua
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