ВИДЕО. Закинул парашют! Фантастический гол забит в Турции

Несмотря на пандемию коронавируса, в Турции продолжается национальный чемпионат.

Гол-шедевр в матче 26-го тура Суперлиги забил колумбийский нападающий «Денизлиспора» Уго Родальега в ворота «Генчлербирлиги» (1:0).

34-летний форвард принял передачу и изящным парашютом отправил мяч точно в ворота соперника на 54-й минуте игры.

Hugo Rodallega for Denizlispor over the weekend pic.twitter.com/2ixH4ux2mb