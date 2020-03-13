ВИДЕО. Поединок Гремио — Интернасьонал завершился массовой дракой

Рефери показал футболистам восемь красных карточек

  • 13.03.2020 09:59
  • 1749 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Поединок Гремио — Интернасьонал завершился массовой дракой
© ФК Интернасьонал

Футболисты бразильских футбольных клубов «Гремио» и «Интернасьонал» устроили массовую драку в матче группового этапа Кубка Либертадорес (0:0).

Стычка вспыхнула на 88-й минуте встречи. Арбитр был вынужден показать 8 красных карточек — по 4 на каждую команду.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.03.2020 11:30
    +1
    Та это просто массовые толкания!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.03.2020 10:33
    +3
    И где драка?
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 13.03.2020 10:27
    +4
    потолкались как девочки и все,я большего ожидал от названия
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 13.03.2020 10:27
    +4
    потолкались как девочки и все,я большего ожидал от названия
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.03.2020 10:33
    +3
    И где драка?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 13.03.2020 11:30
    +1
    Та это просто массовые толкания!
    Ссылка
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