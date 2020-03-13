ВИДЕО. Поединок Гремио — Интернасьонал завершился массовой дракой

Футболисты бразильских футбольных клубов «Гремио» и «Интернасьонал» устроили массовую драку в матче группового этапа Кубка Либертадорес (0:0).
Стычка вспыхнула на 88-й минуте встречи. Арбитр был вынужден показать 8 красных карточек — по 4 на каждую команду.
This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional 🤭🟥pic.twitter.com/H4EkBcVUxt— Goal (@goal) March 13, 2020
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Источник — Twitter
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