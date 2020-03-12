Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)

Пандемия вируса COVID-19 поразила весь мировой спорт. Из-за коронавируса множество чемпионатов и спортивных соревнований были приостановлены или вовсе отменены.

В этой новости будут собраны все футбольные события, на которые повлияла пандемия коронавируса.

В Украине матчи национальных соревнований пройдут без зрителей до 3 апреля. Такое решение принял Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

В Италии отменили все национальные спортивные соревнования до 3 апреля. В том числе и матчи Серии А.

12 марта руководство Ла Лиги приняло решение приостановить чемпионат на два тура.

Судьба Евро-2020 и Лиги чемпионов может решиться 17 марта

Матч Польша - Украина пройдет без болельщиков, с Францией – тоже.

ПСЖ, «Валенсия» и «Барселона» проведут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей.

Как минимум пять матчей 1/8 финала Лиги Европы также пройдет при пустых трибунах. Это домашние поединки ЛАСКа, «Севильи», «Вольфсбурга» (против «Шахтера»), «Интера» и «Олимпиакоса».

УЕФА может приостановить Лигу Европы

«Ливерпуль» отказался от предсезонного тура по Азии.

У трех игроков клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса. Скорее всего, это футболисты «Лестера».

В АПЛ до конца сезона будут играть при пустых трибунах.

Чемпионат Дании по футболу приостановлен на две недели.

Матчи чемпионата Польши будут проходить без зрителей. О сроках сообщат позже.

Японская футбольная лига приостановлена до 3 апреля.

Сезон американской лиги МЛС приостановлен на неопределенный срок.

У защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани найден коронавирус. Туринский клуб и их последний соперник, «Интер», помещены на карантин.

В Интере будет карантин до 22 марта. В клубе принимают меры в связи с коронавирусом.

Перенесен финал Кубка французской лиги ПСЖ - «Лион».

У футболиста Ганновера обнаружили коронавирус. Защитник Тимо Хюберс помещен в карантин

Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Фореста заразился коронавирусом. Евангелос Маринакис заявил, что чувствует себя хорошо и принимает все необходимые меры.

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