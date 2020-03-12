Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)

Пандемия вируса COVID-19 поразила весь мировой спорт. Из-за коронавируса множество чемпионатов и спортивных соревнований были приостановлены или вовсе отменены.
В этой новости будут собраны все футбольные события, на которые повлияла пандемия коронавируса.
В Украине матчи национальных соревнований пройдут без зрителей до 3 апреля. Такое решение принял Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.
В Италии отменили все национальные спортивные соревнования до 3 апреля. В том числе и матчи Серии А.
12 марта руководство Ла Лиги приняло решение приостановить чемпионат на два тура.
Судьба Евро-2020 и Лиги чемпионов может решиться 17 марта
Матч Польша - Украина пройдет без болельщиков, с Францией – тоже.
ПСЖ, «Валенсия» и «Барселона» проведут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей.
Как минимум пять матчей 1/8 финала Лиги Европы также пройдет при пустых трибунах. Это домашние поединки ЛАСКа, «Севильи», «Вольфсбурга» (против «Шахтера»), «Интера» и «Олимпиакоса».
УЕФА может приостановить Лигу Европы
«Ливерпуль» отказался от предсезонного тура по Азии.
У трех игроков клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса. Скорее всего, это футболисты «Лестера».
В АПЛ до конца сезона будут играть при пустых трибунах.
Чемпионат Дании по футболу приостановлен на две недели.
Матчи чемпионата Польши будут проходить без зрителей. О сроках сообщат позже.
Японская футбольная лига приостановлена до 3 апреля.
Сезон американской лиги МЛС приостановлен на неопределенный срок.
У защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани найден коронавирус. Туринский клуб и их последний соперник, «Интер», помещены на карантин.
В Интере будет карантин до 22 марта. В клубе принимают меры в связи с коронавирусом.
Перенесен финал Кубка французской лиги ПСЖ - «Лион».
У футболиста Ганновера обнаружили коронавирус. Защитник Тимо Хюберс помещен в карантин
Владелец Олимпиакоса и Ноттингем Фореста заразился коронавирусом. Евангелос Маринакис заявил, что чувствует себя хорошо и принимает все необходимые меры.
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Источник — Sport.ua
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