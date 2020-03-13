ОФИЦИАЛЬНО: Бундеслига приостановит сезон с 17 марта

Немецкая футбольная лига приостановит первую и вторую Бундеслиги из-за пандемии коронавируса.
Розыгрыш будет приостановлен 17 марта сроком до 2 апреля. Матчи ближайшего 26 тура пройдут по расписанию, но без зрителей.
Руководство лиг призывает фанатов не собираться перед стадионами в целях безопасности. Клубы сократят количество персонала, участвующего в поединке, до минимума.
Напомним, ранее из-за коронавируса был приостановлен розыгрыш английской Премьер-лиги.
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Источник — Sport.ua
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