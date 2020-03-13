ОФИЦИАЛЬНО: Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за коронавируса

Также поставлено на паузу проведение матчей в низших английских дивизионах

  • 13.03.2020 13:33
  • 1130 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за коронавируса
© premierleague.com

Проведение матчей английской Премьер-лиги, а также низших английских дивизионов, приостановлено из-за распространения коронавируса.

Соответствующее решение было единогласно принято на заседании EFL, которое состоялось в пятницу, 13-го марта.

По предварительной информации, соревнования продолжатся 4-го апреля, если будут получены соответствующие медицинские рекомендации.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс заявил: «Прежде всего, мы желаем Микелю Артете и Каллуму Хадсону-Одои скорейшего выздоровления, а также всем остальным, пострадавшим от COVID-19. В этой беспрецедентной ситуации мы тесно сотрудничаем с клубами, правительством, FA и EFL».

Ранее УЕФА сообщил о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Источник — Premier League

(3 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 13.03.2020 14:28
    0
    Analitik_s_divana, 13.03.2020 14:03
    Вооот. А я все думал, кто же заберёт титул АПЛ у Ливера). Ну не может он взять и выиграть, это против законов физики. Ман сити отлетел, Челси и Лестер тоже, и вот из неоткуда этот коронавирус).
    Шутки шутками, а Ливеру как и всему миру удачи, конечно.
    Еще вчера, когда Лестер оказался в карантине, а потом Ортета и Арсенал, было понятно, что чемпионат приостановят. И я точно так же подумал, какая это подстава для Ливерпуля, которому до победы остается набрать 6 очков (или 2 победы) в оставшихся 9 турах
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 13.03.2020 14:17
    0
    Ждём приостановления нашего чемпионата....
    Ссылка
    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 13.03.2020 14:03
    +3
    Вооот. А я все думал, кто же заберёт титул АПЛ у Ливера). Ну не может он взять и выиграть, это против законов физики. Ман сити отлетел, Челси и Лестер тоже, и вот из неоткуда этот коронавирус).
    Шутки шутками, а Ливеру как и всему миру удачи, конечно.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 13.03.2020 13:58
    +5
    Отсюда, логично предположить, что европейские чемпионаты будут доиграны в лучшем случае летом и ЕВРО-2020 будет перенесен на следующий год
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 13.03.2020 13:58
    +5
    Отсюда, логично предположить, что европейские чемпионаты будут доиграны в лучшем случае летом и ЕВРО-2020 будет перенесен на следующий год
    Ссылка
    Analitik_s_divana
      Analitik_s_divana, 13.03.2020 14:03
    +3
    Вооот. А я все думал, кто же заберёт титул АПЛ у Ливера). Ну не может он взять и выиграть, это против законов физики. Ман сити отлетел, Челси и Лестер тоже, и вот из неоткуда этот коронавирус).
    Шутки шутками, а Ливеру как и всему миру удачи, конечно.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 13.03.2020 14:28
    0
    Analitik_s_divana, 13.03.2020 14:03
    Вооот. А я все думал, кто же заберёт титул АПЛ у Ливера). Ну не может он взять и выиграть, это против законов физики. Ман сити отлетел, Челси и Лестер тоже, и вот из неоткуда этот коронавирус).
    Шутки шутками, а Ливеру как и всему миру удачи, конечно.
    Еще вчера, когда Лестер оказался в карантине, а потом Ортета и Арсенал, было понятно, что чемпионат приостановят. И я точно так же подумал, какая это подстава для Ливерпуля, которому до победы остается набрать 6 очков (или 2 победы) в оставшихся 9 турах
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 13.03.2020 14:17
    0
    Ждём приостановления нашего чемпионата....
    Ссылка
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