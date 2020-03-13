ОФИЦИАЛЬНО: Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за коронавируса

Проведение матчей английской Премьер-лиги, а также низших английских дивизионов, приостановлено из-за распространения коронавируса.

Соответствующее решение было единогласно принято на заседании EFL, которое состоялось в пятницу, 13-го марта.

По предварительной информации, соревнования продолжатся 4-го апреля, если будут получены соответствующие медицинские рекомендации.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс заявил: «Прежде всего, мы желаем Микелю Артете и Каллуму Хадсону-Одои скорейшего выздоровления, а также всем остальным, пострадавшим от COVID-19. В этой беспрецедентной ситуации мы тесно сотрудничаем с клубами, правительством, FA и EFL».

Ранее УЕФА сообщил о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.