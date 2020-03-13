ОФИЦИАЛЬНО: УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса COVID-19.
«В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующей неделе, откладываются.
Решение включает в себя ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, все матчи Лиги Европы УЕФА, а также матчи Юношеской лиги УЕФА.
Решение о том, когда эти матчи состоятся, будет сообщено позже.
Также перенесены четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на 20-е марта.
Во вторник, 17-го марта, УЕФА проведет специальную конференцию, посвященную реакции европейского футбольного сообщества на распространение коронавируса», — гласит текст заявления на официальном сайте УЕФА.
В четверг, 19-го марта, в Харькове должен был состояться ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург».
Источник — УЕФА
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