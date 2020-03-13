ОФИЦИАЛЬНО: УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Все матчи, которые должны были состояться на следующей неделе, перенесены на неопределенный срок

  • 13.03.2020 12:11
  • 2919 просмотров
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы
© UEFA.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующей неделе, откладываются.

Решение включает в себя ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, все матчи Лиги Европы УЕФА, а также матчи Юношеской лиги УЕФА.

Решение о том, когда эти матчи состоятся, будет сообщено позже.

Также перенесены четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на 20-е марта.

Во вторник, 17-го марта, УЕФА проведет специальную конференцию, посвященную реакции европейского футбольного сообщества на распространение коронавируса», — гласит текст заявления на официальном сайте УЕФА.

В четверг, 19-го марта, в Харькове должен был состояться ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Вольфсбург».

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Источник — УЕФА

(16 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.03.2020 12:41
    +2
    Пипец. Желаю всем здоровья.
    Наверное правильно.
    Ссылка
    alexderjav
      alexderjav, 13.03.2020 12:39
    0
    dudigo78, 13.03.2020 12:23
    мабуть і євро перенесуть
    так вроде сказали, что перенесли на 2021 год
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 13.03.2020 12:35
    0
    Trollface, 13.03.2020 12:30
    Мир становится другим. Закрываются границы, уже по-прежнему ничего не будет. Следующая зима будет большим испытанием для человечества. Земля на карантине и футбол тоже.
    Вот-вот. Индексы на биржах рекордно упали с 1987 года. Кризис 2008 года покажется цветочками. И это не паника. Это уже реальность, с которой придется столкнуться. Кто разбирается в финансах, тот понимает, что падение организовать много времени не надо, но на восстановление пройдут годы.
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 13.03.2020 12:34
    +4
    Играть можно и при пустых трибунах,зато футбол это способ отвлечься,а не впадать в глобальную истерию
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 13.03.2020 12:31
    0
    mayakovskiy1, 13.03.2020 12:30
    Обидно)) Не понятно будет ли Шахта на таком ходу через пару месяцев
    Нормалдьно, Cтепа восстановиться
    Ссылка
    8number
      8number, 13.03.2020 12:31
    0
    Дурдом. Вообще не понимаю как это остановит распространение вируса. Тем более, я думаю, что мы уже все «больны».
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 13.03.2020 12:30
    0
    Обидно)) Не понятно будет ли Шахта на таком ходу через пару месяцев
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.03.2020 12:30
    0
    Мир становится другим. Закрываются границы, уже по-прежнему ничего не будет. Следующая зима будет большим испытанием для человечества. Земля на карантине и футбол тоже.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.03.2020 12:27
    +1
    Только попёрло и сразу приостановили блин,невезение и как с ним бороться?
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 13.03.2020 12:25
    +2
    Правильное решение
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.03.2020 12:23
    +2
    мабуть і євро перенесуть
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 13.03.2020 12:34
    +4
    Играть можно и при пустых трибунах,зато футбол это способ отвлечься,а не впадать в глобальную истерию
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.03.2020 12:41
    +2
    Пипец. Желаю всем здоровья.
    Наверное правильно.
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 13.03.2020 12:25
    +2
    Правильное решение
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.03.2020 12:23
    +2
    мабуть і євро перенесуть
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.03.2020 12:27
    +1
    Только попёрло и сразу приостановили блин,невезение и как с ним бороться?
    Ссылка
    alexderjav
      alexderjav, 13.03.2020 12:39
    0
    dudigo78, 13.03.2020 12:23
    мабуть і євро перенесуть
    так вроде сказали, что перенесли на 2021 год
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 13.03.2020 12:35
    0
    Trollface, 13.03.2020 12:30
    Мир становится другим. Закрываются границы, уже по-прежнему ничего не будет. Следующая зима будет большим испытанием для человечества. Земля на карантине и футбол тоже.
    Вот-вот. Индексы на биржах рекордно упали с 1987 года. Кризис 2008 года покажется цветочками. И это не паника. Это уже реальность, с которой придется столкнуться. Кто разбирается в финансах, тот понимает, что падение организовать много времени не надо, но на восстановление пройдут годы.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 13.03.2020 12:31
    0
    mayakovskiy1, 13.03.2020 12:30
    Обидно)) Не понятно будет ли Шахта на таком ходу через пару месяцев
    Нормалдьно, Cтепа восстановиться
    Ссылка
    8number
      8number, 13.03.2020 12:31
    0
    Дурдом. Вообще не понимаю как это остановит распространение вируса. Тем более, я думаю, что мы уже все «больны».
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 13.03.2020 12:30
    0
    Обидно)) Не понятно будет ли Шахта на таком ходу через пару месяцев
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.03.2020 12:30
    0
    Мир становится другим. Закрываются границы, уже по-прежнему ничего не будет. Следующая зима будет большим испытанием для человечества. Земля на карантине и футбол тоже.
    Ссылка
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