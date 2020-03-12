Матчи национальных соревнований пройдут без зрителей до 3 апреля

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола решил в период с 12 марта по 3 апреля 2020 проводить матчи УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу без зрителей и при условии, что общая численность всех участников матча и лиц, задействованных в его организации и проведении (в том числе официальных лиц матча, официальных представителей команд, участников матча), не будет превышать 200 человек.
Также было решено приостановить проведение всех соревнований ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях.
Региональным ассоциациям футболу поручили принять решение о приостановлении или проведения без зрителей соревнований областного, районного и городского уровня.
Ранее сообщалось, что 23-й и 24-й туры УПЛ пройдут без зрителей.
В среду правительство Украины ввело карантин на территории всей страны.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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В Украине якобы 1 подтвержденный случай. Серьезно? Очевидно, что это чушь. Нет должного количества тестов и всего остального. И во многих странах так.
То есть Италия, ты считаешь, дурачье и все такое, правильно? В Испании тож. И в США. И везде. Глупая паника короче?
От рака, наверное, тоже еще больше умирает, но разница в том, как передается и скорость распространения.
От гепатита B 2430
От гриппа 1027
От коронавируса всего 56 человек в день, в Украине 0. И 1 заражённый на всю страну. Но из-за этой херни устраивают настоящий кипишь, когда у нас каждый день люди умирают от других болезней, но из-за них чемпионаты не останавливают, ходить на массовые мероприятия не запрещают, карантины не устраивают.
От рака, наверное, тоже еще больше умирает, но разница в том, как передается и скорость распространения.
От гепатита B 2430
От гриппа 1027
От коронавируса всего 56 человек в день, в Украине 0. И 1 заражённый на всю страну. Но из-за этой херни устраивают настоящий кипишь, когда у нас каждый день люди умирают от других болезней, но из-за них чемпионаты не останавливают, ходить на массовые мероприятия не запрещают, карантины не устраивают.
От гепатита B 2430
От гриппа 1027
От коронавируса всего 56 человек в день, в Украине 0. И 1 заражённый на всю страну. Но из-за этой херни устраивают настоящий кипишь, когда у нас каждый день люди умирают от других болезней, но из-за них чемпионаты не останавливают, ходить на массовые мероприятия не запрещают, карантины не устраивают.
От рака, наверное, тоже еще больше умирает, но разница в том, как передается и скорость распространения.
В Украине якобы 1 подтвержденный случай. Серьезно? Очевидно, что это чушь. Нет должного количества тестов и всего остального. И во многих странах так.
То есть Италия, ты считаешь, дурачье и все такое, правильно? В Испании тож. И в США. И везде. Глупая паника короче?
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