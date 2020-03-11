23-й и 24-й туры УПЛ пройдут без зрителей

Кабинет Министров Украины с 12-го марта ввел в стране трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса. Среди всего прочего, решение предусматривает ограничения и в спортивной сфере. В частности, спортивные мероприятия могут проводиться, но без зрителей.

Как удалось узнать в Премьер-лиге – организации, ответственной за проведение чемпионата страны по футболу, два ближайших тура чемпионата – 23-й и 24-й – будут проведены без зрителей. В случае, если карантин будет продлен, стадионы будут закрыты для зрителей и дальше.

По данным наших источников в Доме Футбола, на данный момент вопрос о приостановлении футбольного чемпионата Украины не стоит на повестке дня.