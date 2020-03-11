23-й и 24-й туры УПЛ пройдут без зрителей

В случае необходимости запрет на посещение матчей может быть продолжен

  • 11.03.2020 15:16
  • 963 просмотра
  • 1 комментарий
23-й и 24-й туры УПЛ пройдут без зрителей
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Кабинет Министров Украины с 12-го марта ввел в стране трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса. Среди всего прочего, решение предусматривает ограничения и в спортивной сфере. В частности, спортивные мероприятия могут проводиться, но без зрителей.

Как удалось узнать в Премьер-лиге – организации, ответственной за проведение чемпионата страны по футболу, два ближайших тура чемпионата – 23-й и 24-й – будут проведены без зрителей. В случае, если карантин будет продлен, стадионы будут закрыты для зрителей и дальше.

По данным наших источников в Доме Футбола, на данный момент вопрос о приостановлении футбольного чемпионата Украины не стоит на повестке дня.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Sunrise
    online
      Sunrise, 11.03.2020 15:30
    0
    Рациональное решение в сложившейся ситуации.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 11.03.2020 15:30
    0
    Рациональное решение в сложившейся ситуации.
    Ссылка
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