Правительство Украины ввело карантин на территории всей страны

На заседании 11-го марта Кабинет министров Украины принял решение о карантине по всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Карантин введен сроком на 3 недели с 12-го марта, но может быть продлен.

В том числе он предусматривает запрет массовых спортивных и культурных мероприятий. Пока нет подробностей того, будет ли разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей.

В среду утром ограничения в Киеве ввел мэр города Виталий Кличко, однако позже появилось объяснение, что спортивные матчи могут проходить без болельщиков.

Очевидно, теперь придется ждать конкретных решений организаторов турниров.

Эпидемия коронавируса в мире уже привела к подобным действиям властей во многих странах. В Европе наиболее сложная ситуация в Италии, которая находится среди лидеров по количеству заболевших и умерших. В стране полностью отменены все массовые мероприятия, а чемпионат по футболу остановлен.

В Испании и ряде других стран футбольные матчи будут проходить без болельщиков. Это же касается ряда поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Похожие меры введены в Польше и многих других странах. Сейчас под вопросом проведение Евро-2020 и Олимпиады-2020.