Спорт в Киеве: «Или отмена, или матчи без зрителей»

В пресс-службе пояснили ограничения на спортивные мероприятия

  • 11.03.2020 12:36
  • 1165 просмотров
  • 8 комментариев
Спорт в Киеве: «Или отмена, или матчи без зрителей»
© fcdynamo.kiev.ua

11-го марта в Киеве введены ограничения (действуют с 12-го марта) на массовые мероприятия, в том числе это касается спорта. В пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко пояснили, что соревнования должны или отменить, или проводить без зрителей.

«Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей», - заявили в пресс-службе.

Ограничения введены из-за распространения коронавируса и пока действуют до конца марта.

Сегодня Кабинет министров Украины может ввести подобные ограничения на территории всей страны.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 13:56
    0
    kvv1404, 11.03.2020 13:51
    А я це і зараз повторюю-це великий розвод!!! Про коронавірус знають в в світі,а про те що в США епідемія грипу,кількість заражених,госпіталізований та померлих в декілька разів вища ніж в світі від коронавірусу чомусь ніхто не пише. Чому ніхто не оублікував даних о Україні коли у нас була "епідемія" свинячого грипу? Чому не було порівняльної таблиці по захворюваності пару років до того і пару років після того?А тоді,якщо хтось забув навіть стратегічні залишки марлі розкупили,не говорячи вже про ліки!!! Те саме і зараз проходить -ажіотаж,паніка,захисні маски і т.і.!!! А написав я тому що коли є заходи по боротьбі з вірусом то не до цифр глядачів на стадіонах!То одне а це зовсім інше.
    Не пиzди ты про смертность от гриппа равную коронавирусу. Заколебал уже! Уже даже лень эту статистику писать. Смертность от коронавируса превышает обычный грипп в 60-100 раз, свиной в 4 раза.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 11.03.2020 13:51
    0
    Gwynbleidd, 11.03.2020 13:41
    Ты неделю назад с пеной у рта доказывал, что "це надумана проблема". Что изменилось? Смотался в Корею, где люди из-за "надуманной проблемы" полируют противовирусными аэрозолями каждый день все уличные поверхности? Надо было им всем передать, что их разводят, kvv1404 гарантирует!
    А я це і зараз повторюю-це великий розвод!!! Про коронавірус знають в в світі,а про те що в США епідемія грипу,кількість заражених,госпіталізований та померлих в декілька разів вища ніж в світі від коронавірусу чомусь ніхто не пише. Чому ніхто не оублікував даних о Україні коли у нас була "епідемія" свинячого грипу? Чому не було порівняльної таблиці по захворюваності пару років до того і пару років після того?А тоді,якщо хтось забув навіть стратегічні залишки марлі розкупили,не говорячи вже про ліки!!! Те саме і зараз проходить -ажіотаж,паніка,захисні маски і т.і.!!! А написав я тому що коли є заходи по боротьбі з вірусом то не до цифр глядачів на стадіонах!То одне а це зовсім інше.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 11.03.2020 13:42
    0
    Evil, 11.03.2020 13:28
    вадо о каком здоровье ты говоришь если ты с раздолбанным пердаком и пропитой рожу уже 5 лет пугаеш по ночам жителей диканьки?
    Дебіл!!!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 13:41
    0
    kvv1404, 11.03.2020 13:23
    Кому що!!! Тут мова йде ро здоров*я,якщо ти не зрозумів!!! Особисто мені все рівно на чиї ігри більше глядачів ходить,головне результат!!!
    Ты неделю назад с пеной у рта доказывал, что "це надумана проблема". Что изменилось? Смотался в Корею, где люди из-за "надуманной проблемы" полируют противовирусными аэрозолями каждый день все уличные поверхности? Надо было им всем передать, что их разводят, kvv1404 гарантирует!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.03.2020 13:29
    +1
    Trasher311987, 11.03.2020 13:12
    И это типо Шахтер станет самой посещаемой командой?))))
    В среднем 6500.)))))
    Ну ну
    там 2 лишних нолика
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.03.2020 13:28
    0
    kvv1404, 11.03.2020 13:23
    Кому що!!! Тут мова йде ро здоров*я,якщо ти не зрозумів!!! Особисто мені все рівно на чиї ігри більше глядачів ходить,головне результат!!!
    вадо о каком здоровье ты говоришь если ты с раздолбанным пердаком и пропитой рожу уже 5 лет пугаеш по ночам жителей диканьки?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 11.03.2020 13:23
    -5
    Trasher311987, 11.03.2020 13:12
    И это типо Шахтер станет самой посещаемой командой?))))
    В среднем 6500.)))))
    Ну ну
    Кому що!!! Тут мова йде ро здоров*я,якщо ти не зрозумів!!! Особисто мені все рівно на чиї ігри більше глядачів ходить,головне результат!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 13:12
    +2
    И это типо Шахтер станет самой посещаемой командой?))))
    В среднем 6500.)))))
    Ну ну
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 13:12
    +2
    И это типо Шахтер станет самой посещаемой командой?))))
    В среднем 6500.)))))
    Ну ну
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.03.2020 13:29
    +1
    Trasher311987, 11.03.2020 13:12
    И это типо Шахтер станет самой посещаемой командой?))))
    В среднем 6500.)))))
    Ну ну
    там 2 лишних нолика
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 13:56
    0
    kvv1404, 11.03.2020 13:51
    А я це і зараз повторюю-це великий розвод!!! Про коронавірус знають в в світі,а про те що в США епідемія грипу,кількість заражених,госпіталізований та померлих в декілька разів вища ніж в світі від коронавірусу чомусь ніхто не пише. Чому ніхто не оублікував даних о Україні коли у нас була "епідемія" свинячого грипу? Чому не було порівняльної таблиці по захворюваності пару років до того і пару років після того?А тоді,якщо хтось забув навіть стратегічні залишки марлі розкупили,не говорячи вже про ліки!!! Те саме і зараз проходить -ажіотаж,паніка,захисні маски і т.і.!!! А написав я тому що коли є заходи по боротьбі з вірусом то не до цифр глядачів на стадіонах!То одне а це зовсім інше.
    Не пиzди ты про смертность от гриппа равную коронавирусу. Заколебал уже! Уже даже лень эту статистику писать. Смертность от коронавируса превышает обычный грипп в 60-100 раз, свиной в 4 раза.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 11.03.2020 13:51
    0
    Gwynbleidd, 11.03.2020 13:41
    Ты неделю назад с пеной у рта доказывал, что "це надумана проблема". Что изменилось? Смотался в Корею, где люди из-за "надуманной проблемы" полируют противовирусными аэрозолями каждый день все уличные поверхности? Надо было им всем передать, что их разводят, kvv1404 гарантирует!
    А я це і зараз повторюю-це великий розвод!!! Про коронавірус знають в в світі,а про те що в США епідемія грипу,кількість заражених,госпіталізований та померлих в декілька разів вища ніж в світі від коронавірусу чомусь ніхто не пише. Чому ніхто не оублікував даних о Україні коли у нас була "епідемія" свинячого грипу? Чому не було порівняльної таблиці по захворюваності пару років до того і пару років після того?А тоді,якщо хтось забув навіть стратегічні залишки марлі розкупили,не говорячи вже про ліки!!! Те саме і зараз проходить -ажіотаж,паніка,захисні маски і т.і.!!! А написав я тому що коли є заходи по боротьбі з вірусом то не до цифр глядачів на стадіонах!То одне а це зовсім інше.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 11.03.2020 13:42
    0
    Evil, 11.03.2020 13:28
    вадо о каком здоровье ты говоришь если ты с раздолбанным пердаком и пропитой рожу уже 5 лет пугаеш по ночам жителей диканьки?
    Дебіл!!!
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 13:41
    0
    kvv1404, 11.03.2020 13:23
    Кому що!!! Тут мова йде ро здоров*я,якщо ти не зрозумів!!! Особисто мені все рівно на чиї ігри більше глядачів ходить,головне результат!!!
    Ты неделю назад с пеной у рта доказывал, что "це надумана проблема". Что изменилось? Смотался в Корею, где люди из-за "надуманной проблемы" полируют противовирусными аэрозолями каждый день все уличные поверхности? Надо было им всем передать, что их разводят, kvv1404 гарантирует!
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.03.2020 13:28
    0
    kvv1404, 11.03.2020 13:23
    Кому що!!! Тут мова йде ро здоров*я,якщо ти не зрозумів!!! Особисто мені все рівно на чиї ігри більше глядачів ходить,головне результат!!!
    вадо о каком здоровье ты говоришь если ты с раздолбанным пердаком и пропитой рожу уже 5 лет пугаеш по ночам жителей диканьки?
    Ссылка
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