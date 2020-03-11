Спорт в Киеве: «Или отмена, или матчи без зрителей»

11-го марта в Киеве введены ограничения (действуют с 12-го марта) на массовые мероприятия, в том числе это касается спорта. В пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко пояснили, что соревнования должны или отменить, или проводить без зрителей.
«Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей», - заявили в пресс-службе.
Ограничения введены из-за распространения коронавируса и пока действуют до конца марта.
Сегодня Кабинет министров Украины может ввести подобные ограничения на территории всей страны.
Источник — Трибуна
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