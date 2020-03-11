В Киеве из-за коронавируса ввели ограничения на массовые мероприятия

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в качестве превентивных мер из-за распространения коронавируса в городе с 12-го марта ограничивают образовательный процесс и отменяются массовые мероприятия.

Конкретно о спортивных мероприятиях ничего не сказано, но вводятся, например, ограничения на киносеансы и торговые центры. Надо думать, стадионов это касается в той же мере.

Вероятно, организаторы конкретных турниров будут принимать решения по своим соревнованиям. Например, проводить матчи без зрителей, как это происходит в Испании и других странах.

«Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений».

«Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта», - заявил Кличко в своем обращении.

Ранее сообщалось, что сегодня Кабинет министров Украины на своем заседании может ввести подобные меры на территории всей страны.