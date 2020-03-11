В Киеве из-за коронавируса ввели ограничения на массовые мероприятия

Судя по всему, меры касаются и спорта

  • 11.03.2020 11:42
  • 2877 просмотров
  • 6 комментариев
В Киеве из-за коронавируса ввели ограничения на массовые мероприятия
© пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что в качестве превентивных мер из-за распространения коронавируса в городе с 12-го марта ограничивают образовательный процесс и отменяются массовые мероприятия.

Конкретно о спортивных мероприятиях ничего не сказано, но вводятся, например, ограничения на киносеансы и торговые центры. Надо думать, стадионов это касается в той же мере.

Вероятно, организаторы конкретных турниров будут принимать решения по своим соревнованиям. Например, проводить матчи без зрителей, как это происходит в Испании и других странах.

«Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирус, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений».

«Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта», - заявил Кличко в своем обращении.

Ранее сообщалось, что сегодня Кабинет министров Украины на своем заседании может ввести подобные меры на территории всей страны.

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Источник — Интерфакс-Украина

(9 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 13:04
    +2
    Ну так закрывайте метро. Закрывайте все.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 11.03.2020 13:00
    +1
    и шо? теперь рада которая верховная не будет собираться? это массовое мероприятие? а где кива будет шары гонять?
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 11.03.2020 12:16
    +2
    common_sense, 11.03.2020 12:02
    перед дефолтом и передачей власти в руки единой рашки ограничивают политические права. коронавирус лишь предлог
    зачем подаёшь им такие идеи..они и так всё систематически во вред делают....
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 11.03.2020 12:02
    -3
    перед дефолтом и передачей власти в руки единой рашки ограничивают политические права. коронавирус лишь предлог
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.03.2020 11:52
    +11
    Дурачье мля! Если отменять спортивные соревнования, то нужно закрывать и метро, запретить общественный транспорт, закрыть ТРЦ и т.д. где намного больше скопления людей. А так просто видимость создают
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 11.03.2020 11:49
    +3
    А футбол сегодня будет?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.03.2020 11:52
    +11
    Дурачье мля! Если отменять спортивные соревнования, то нужно закрывать и метро, запретить общественный транспорт, закрыть ТРЦ и т.д. где намного больше скопления людей. А так просто видимость создают
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 11.03.2020 11:49
    +3
    А футбол сегодня будет?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 13:04
    +2
    Ну так закрывайте метро. Закрывайте все.
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 11.03.2020 12:16
    +2
    common_sense, 11.03.2020 12:02
    перед дефолтом и передачей власти в руки единой рашки ограничивают политические права. коронавирус лишь предлог
    зачем подаёшь им такие идеи..они и так всё систематически во вред делают....
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 11.03.2020 13:00
    +1
    и шо? теперь рада которая верховная не будет собираться? это массовое мероприятие? а где кива будет шары гонять?
    Ссылка
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