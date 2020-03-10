Кабмин планирует запретить спортивные соревнования в Украине

Кабинет министров на своем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос введения общенационального ограничения в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.
Причиной является распространение коронавируса. В Украине пока был 1 подтвержденный случай заболевания.
«Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений», - рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что футбольный матч Польша - Украина пройдет без болельщиков.
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Источник — Интерфакс-Украина
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