Кабмин планирует запретить спортивные соревнования в Украине

Кабинет министров на своем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос введения общенационального ограничения в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Причиной является распространение коронавируса. В Украине пока был 1 подтвержденный случай заболевания.

«Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений», - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что футбольный матч Польша - Украина пройдет без болельщиков.

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