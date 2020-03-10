Кабмин планирует запретить спортивные соревнования в Украине

Вопрос будет рассмотрен 11 марта

  • 10.03.2020 22:50
  • 3784 просмотра
  • 7 комментариев
Кабмин планирует запретить спортивные соревнования в Украине
© КМУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Кабинет министров на своем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос введения общенационального ограничения в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Причиной является распространение коронавируса. В Украине пока был 1 подтвержденный случай заболевания.

«Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений», - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что футбольный матч Польша - Украина пройдет без болельщиков.

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Источник — Интерфакс-Украина

(28 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 00:09
    0
    Шо там, все таки коронавирус у нас гуляет))) Волошин всех заразил, просто нам не говорят об этом.
    Ссылка
    romanchik.8406
      romanchik.8406, 11.03.2020 00:06
    +1
    Какое правильное? Сука, у нас в транспорте больше разных тубиков ездит...Макаки..
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.03.2020 00:03
    -4
    Правильное решение.
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 10.03.2020 23:55
    +1
    Ай идиоты. С Европы всё в тупую копируют?
    Ссылка
    серж жорж
    online
      серж жорж, 10.03.2020 23:54
    +1
    почему не проводить без зрителей
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 10.03.2020 23:29
    +3
    25 бухаріків на стадіоні один одного заразять хіба що бажанняи піти посцяти після пива)))
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 10.03.2020 23:20
    +14
    На стадіон і так ніхто не ходить, можна догравати
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 10.03.2020 23:20
    +14
    На стадіон і так ніхто не ходить, можна догравати
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 10.03.2020 23:29
    +3
    25 бухаріків на стадіоні один одного заразять хіба що бажанняи піти посцяти після пива)))
    Ссылка
    romanchik.8406
      romanchik.8406, 11.03.2020 00:06
    +1
    Какое правильное? Сука, у нас в транспорте больше разных тубиков ездит...Макаки..
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 10.03.2020 23:55
    +1
    Ай идиоты. С Европы всё в тупую копируют?
    Ссылка
    серж жорж
    online
      серж жорж, 10.03.2020 23:54
    +1
    почему не проводить без зрителей
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 11.03.2020 00:09
    0
    Шо там, все таки коронавирус у нас гуляет))) Волошин всех заразил, просто нам не говорят об этом.
    Ссылка
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