В Интере будет карантин до 22 марта

В клубе принимают меры в связи с коронавирусом

  • 12.03.2020 15:22
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В Интере будет карантин до 22 марта
© Bleacher Report

В «Интер» до 22 марта введен карантин. При этом, футболисты клуба не будут сдавать тест на наличие коронавируса.

Как сообщает итальянская пресса, такое решение в клубе приняли после того, как стало известно, что у игрока «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружен коронавирус.

8 марта «Ювентус» и «Интер» сыграли при пустых трибунах (2:0).

Ранее стало известно, что в «Реале» также будет введен карантин.

Отметим, что проведение чемпионата Италии приостановлено.

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Источник — Football-Italia

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