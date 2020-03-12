В Интере будет карантин до 22 марта

В «Интер» до 22 марта введен карантин. При этом, футболисты клуба не будут сдавать тест на наличие коронавируса.
Как сообщает итальянская пресса, такое решение в клубе приняли после того, как стало известно, что у игрока «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружен коронавирус.
8 марта «Ювентус» и «Интер» сыграли при пустых трибунах (2:0).
Ранее стало известно, что в «Реале» также будет введен карантин.
Отметим, что проведение чемпионата Италии приостановлено.
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Источник — Football-Italia
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