Ливерпуль отказался от предсезонного тура по Азии

«Ливерпуль» принял решение отменить летний тур по Азии из-за коронавируса.
Английский клуб вел переговоры о проведении части предсезонной подготовки в Восточной Азии.
Отметим, что «Ливерпуль» находится в шаге от завоевание титула чемпиона Англии.
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Источник — Daily Mail
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