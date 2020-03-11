Финал Кубка французской лиги между ПСЖ и Лионом перенесен

Профессиональная футбольная лига Франции перенесла финал Кубка лиги между ПСЖ и «Лионом» на неопределенный срок из-за коронавируса.

Как сообщает Le Parisien, представители лиги предлагали провести этот матч без зрителей, но оба клуба не захотели играть без болельщиков. Финальный матч должен был состояться 4 апреля.

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - «Боруссия Дортмунд» также пройдет без болельщиков.

Отметим также, что матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей.