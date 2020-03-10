Матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей

Коронавирус продолжает влиять на европейский футбол

  • 10.03.2020 19:19
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Матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей
© twitter.com/LFPfr

Руководство французской Лиги 1 объявило о том, что в связи с коронавирусом все матчи первого и второго дивизионов чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей:

Ранее из-за коронавируса было принято решение провести без зрителей ряд еврокубковых матчей, в том числе поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» - «Шахтер».

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Источник — Twitter

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