Матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей

Руководство французской Лиги 1 объявило о том, что в связи с коронавирусом все матчи первого и второго дивизионов чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей:

🚨 La @LFPfr s’est prononcée ce jour sur la tenue des matchs de @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 à huis clos total jusqu'au 15 avril 2020.



📰➡️ https://t.co/48YtppFmbU pic.twitter.com/JGeQHtFifB — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 10, 2020

Ранее из-за коронавируса было принято решение провести без зрителей ряд еврокубковых матчей, в том числе поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» - «Шахтер».