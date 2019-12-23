Чемпионат Франции-2019/20: расписание и результаты матчей

9-го августа стартовал новый сезон чемпионата Франции по футболу. Топ-5 чемпионат в мире, главная интрига которого из года в год состоит в том, сможет ли кто-то навязать борьбу ПСЖ.

В сезоне 2019/20 примут участие 20 клубов. Команды, занявшие места с 17-го по 20-е покидают элиту. По итогам чемпионата две лучшие команды напрямую выходят в Лигу чемпионов, третья команда может попасть в ЛЧ через квалификацию, начиная с третьего этапа.

Команды, занявшие места с 4 по 6-е имеют право играть в Лиге Европы. Две (4-я и 5-я) напрямую в групповой этап, шестая команда со второго квалификационного этапа.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей чемпионата Франции.