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Чемпионат Франции-2019/20: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Лиги 1

  • 23.12.2019 07:14
  • 7513 просмотров
  • 0 комментариев
Чемпионат Франции-2019/20: расписание и результаты матчей
9-го августа стартовал новый сезон чемпионата Франции по футболу. Топ-5 чемпионат в мире, главная интрига которого из года в год состоит в том, сможет ли кто-то навязать борьбу ПСЖ.
 
 
В сезоне 2019/20 примут участие 20 клубов. Команды, занявшие места с 17-го по 20-е покидают элиту. По итогам чемпионата две лучшие команды напрямую выходят в Лигу чемпионов, третья команда может попасть в ЛЧ через квалификацию, начиная с третьего этапа.
 
Команды, занявшие места с 4 по 6-е имеют право играть в Лиге Европы. Две (4-я и 5-я) напрямую в групповой этап, шестая команда со второго квалификационного этапа.
 
 
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей чемпионата Франции.
 
1-й тур
 
09.08.2019. Монако Лион – 0:3
10.08.2019. Марсель Реймс 0:2
10.08.2019. Дижон Сент-Этьен 1:2
10.08.2019. Ницца – Амьен 2:1
10.08.2019. Монпелье Ренн – 0:1
10.08.2019. Анже Бордо 3:1
10.08.2019. Брест – Тулуза 1:1
11.08.2019. Лилль Нант 2:1
11.08.2019. Страсбур Метц 1:1
11.08.2019. ПСЖ Ним 3:0
 
2-й тур
 
16.08.2019. Лион – Анже – 6:0
17.08.2019. Нант Марсель – 0:0
17.08.2019. Тулуза Дижон – 1:0
17.08.2019. Метц Монако - 3:0
17.08.2019. Ним Ницца – 1:2
17.08.2019. Бордо Монпелье – 1:1
17.08.2019. Амьен Лилль – 1:0
18.08.2019. Сент-Этьен Брест – 1:1
18.08.2019. Реймс Страсбур – 0:0
18.08.2019. Ренн ПСЖ – 2:1
 
3-й тур
 
24.08.2019. Анже – Метц – 3:0
24.08.2019. Дижон Бордо – 0:2
24.08.2019. Амьен Нант – 1:2
24.08.2019. Брест Реймс – 1:0
25.08.2019. Монако Ним – 2:2
25.08.2019. Страсбур Ренн – 0:2
25.08.2019. ПСЖ Тулуза – 4:0
27.08.2019. Монпелье – Лион 1:0
28.08.2019. Лилль – Сент-Этьен 3:0
28.08.2019. Ницца Марсель – 1:2
 
4-й тур
 
30.08.2019. Мец ПСЖ 0:2
31.08.2019. Лион Бордо – 1:1
31.08.2019. Тулуза Амьен – 2:0
31.08.2019. Анже Дижон – 2:0
31.08.2019. Нант Монпелье – 1:0
31.08.2019. Ним Брест – 3:0
01.09.2019. Ренн Ницца – 1:2
01.09.2019. Реймс Лилль – 2:0
01.09.2019. Страсбур Монако 2:2
01.09.2019. Марсель Сент-Этьен – 1:0
 
5-й тур
 
14.09.2019. Брест Ренн – 0:0
14.09.2019. Монпелье – Ницца – 2:1
14.09.2019. Нант Реймс – 1:0
14.09.2019. Дижон – Ним – 0:0
14.09.2019. Монако Марсель – 3:4
14.09.2019. Сент-Этьен – Тулуза – 2:2
14.09.2019. Амьен Лион – 2:1
14.09.2019. Бордо Метц – 2:0
14.09.2019. Лилль – Анже – 2:1
14.09.2019. ПСЖ – Страсбур – 1:0
 
6-й тур
 
21.09.2019. Бордо Брест – 2:2
21.09.2019. Лион ПСЖ – 0:1
21.09.2019. Метц Амьен – 1:2
21.09.2019. Реймс Монако – 0:0
21.09.2019. Страсбур Нант – 2:1
21.09.2019. Марсель Монпелье – 1:1
21.09.2019. Ренн Лилль – 1:1
21.09.2019. Анже Сент-Этьен – 4:1
21.09.2019. Ним Тулуза – 1:0
21.09.2019. Ницца Дижон – 2:1
 
7-й тур
 
25.09.2019. ПСЖ Реймс  0:2
25.09.2019. Нант – Ренн – 1:0
25.09.2019. Брест – Лион – 2:2
25.09.2019. Монако Ницца – 3:1
25.09.2019. Сент-Этьен Метц – 0:1
25.09.2019. Монпелье Ним – 1:0
25.09.2019. Лилль Страсбур – 2:0
25.09.2019. Тулуза Анже – 0:2
25.09.2019. Дижон – Марсель – 0:0
25.09.2019. Амьен Бордо –1:3
 
8-й тур
 
28.09.2019. Монако – Брест – 4:1
28.09.2019. Анже – Амьен – 1:1
28.09.2019. Бордо ПСЖ – 0:1
28.09.2019. Ницца – Лилль – 1:1
28.09.2019. Метц Тулуза – 2:2
28.09.2019. Лион Нант – 0:1
28.09.2019. Ним Сент-Этьен – 0:2
28.09.2019. Марсель Ренн – 1:1
28.09.2019. Страсбур Монпелье – 1:0
28.09.2019. Реймс – Дижон – 1:2
 
9-й тур
 
05.10.2019. Монпелье Монако – 3:1
05.10.2019. Амьен – Марсель – 3:1
05.10.2019. Дижон – Страсбур – 1:0
05.10.2019. Ренн Реймс – 0:1
05.10.2019. Лилль Ним – 2:2
05.10.2019. ПСЖ – Анже – 4:0
05.10.2019. Сент-Этьен Лион – 1:0
05.10.2019. Брест – Метц – 2:0
05.10.2019. Тулуза Бордо – 1:3
05.10.2019. Нант Ницца – 1:0
 
10-й тур
 
19.10.2019. Тулуза Лилль – 2:1
19.10.2019. Метц Нант – 1:0
19.10.2019. Анже Брест – 0:1
19.10.2019. Реймс – Монпелье – 1:0
19.10.2019. Ницца ПСЖ – 1:4
19.10.2019. Бордо Сент-Этьен – 0:1
19.10.2019. Лион – Дижон – 0:0
19.10.2019. Марсель Страсбур – 2:0
19.10.2019. Ним Амьен – 1:1
19.10.2019. Монако Ренн – 3:2
 
11-й тур
 
26.10.2019. Брест –  Дижон – 2:0
26.10.2019. Сент-Этьен Амьен – 2:2
26.10.2019. Ренн Тулуза – 3:2
26.10.2019. Страсбур Ницца – 1:0
26.10.2019. Лион Метц – 2:0
26.10.2019. ПСЖ Марсель 4:0
26.10.2019. Монпелье – Анже – 0:0
26.10.2019. Реймс Ним – 0:0
26.10.2019. Нант Монако – 0:1
26.10.2019. Лилль – Бордо – 3:0
 
12-й тур
 
02.11.2019. Сент-Этьен Монако – 1:0
02.11.2019. Марсель Лилль – 2:1
02.11.2019. Бордо Нант – 2:0
02.11.2019. Ним Ренн – перенесен
02.11.2019. Метц Монпелье – 2:2
02.11.2019. Тулуза Лион – 2:3
02.11.2019. Амьен Брест – 1:0
02.11.2019. Анже Страсбур – 1:0
02.11.2019. Дижон ПСЖ – 2:1
02.11.2019. Ницца Реймс – 2:0
 
13-й тур
 
09.11.2019. Монако Дижон – 1:0
09.11.2019. Ницца – Бордо – 1:1
09.11.2019. Брест ПСЖ – 1:2
09.11.2019. Страсбур Ним – 4:1
09.11.2019. Реймс Анже – 0:0
09.11.2019. Лилль Метц – 0:0
10.11.2019. Монпелье – Тулуза – 3:0
10.11.2019. Марсель Лион 2:1
10.11.2019. Ренн Амьен – 3:1
10.11.2019. Нант– Сент-Этьен – 2:3
 
14-й тур
 
23.11.2019. Дижон – Ренн – 2:1
23.11.2019. Брест –Нант – 1:1
23.11.2019. Лион – Ницца – 2:1
23.11.2019. ПСЖ – Лилль – 2:0
23.11.2019. Тулуза – Марсель – 0:2
23.11.2019. Бордо – Монако – 2:1
23.11.2019. Метц – Реймс – 1:1
23.11.2019. Анже – Ним – 1:0
23.11.2019. Амьен – Страсбур – 0:4
23.11.2019. Сент-Этьен – Монпелье – 0:0
 
15-й тур
 
30.11.2019. Ним – Метц – 1:1
30.11.2019. Монако – ПСЖ – перенесен
30.11.2019. Реймс – Бордо – 1:1
30.11.2019. Страсбур – Лион – 1:2 
30.11.2019. Нант – Тулуза – 2:1
30.11.2019. Ренн – Сент-Этьен – 2:1
30.11.2019. Лилль – Дижон – 1:0
30.11.2019. Монпелье – Амьен – 4:2
30.11.2019. Марсель – Брест – 2:1
30.11.2019. Ницца – Анже – 3:1
 
16-й тур
 
04.12.2019. Дижон – Монпелье – 2:2
04.12.2019. Сент-Этьен – Ницца – 4:1
04.12.2019. Бордо – Ним – 6:0
04.12.2019. ПСЖ – Нант – 2:0
04.12.2019. Амьен – Реймс  – перенесен
04.12.2019. Лион – Лилль – 0:1
04.12.2019. Тулуза – Монако – 1:2
04.12.2019. Брест – Страсбур – 5:0
04.12.2019. Анже – Марсель – 0:2
04.12.2019. Метц – Ренн – 0:1
 
17-й тур
 
07.12.2019. Ренн – Анже – 2:1
07.12.2019. Монпелье – ПСЖ  1:3
07.12.2019. Ницца – Метц – 4:1
07.12.2019. Ним – Лион – 0:4
07.12.2019. Реймс – Сент-Этьен – 3:1
07.12.2019. Нант – Дижон – 1:0
07.12.2019. Монако – Амьен – 3:0
07.12.2019. Марсель – Бордо – 3:1
07.12.2019. Страсбур – Тулуза – 4:2
07.12.2019. Лилль – Брест – 1:0
 
18-й тур
 
14.12.2019. Анже – Монако – 0:0
14.12.2019. Лион – Ренн – 0:1
14.12.2019. Сент-Этьен – ПСЖ – 0:4
14.12.2019. Ним – Нант – 0:1
14.12.2019. Бордо – Страсбур – 0:1
14.12.2019. Тулуза – Реймс – 0:1
14.12.2019. Амьен – Дижон – 1:1
14.12.2019. Метц – Марсель – 1:1
14.12.2019. Лилль – Монпелье – 2:1
14.12.2019. Брест – Ницца – 0:0
 
19-й тур
 
21.12.2019. Страсбур – Сент-Этьен – 2:1
21.12.2019. Ренн – Бордо – 1:0
21.12.2019. Дижон – Метц – 2:2
21.12.2019. Монпелье – Брест – 4:0
21.12.2019. Монако – Лилль – 5:1
21.12.2019. Реймс – Лион – 1:1
21.12.2019. ПСЖ – Амьен – 4:1
21.12.2019. Ницца – Тулуза – 3:0
21.12.2019. Нант – Анже – 1:2
21.12.2019. Марсель – Ним – 3:1
 
20-й тур
 
11.01.2020. Анже – Ницца 
11.01.2020. Бордо – Лион 
11.01.2020. Амьен – Монпелье 
11.01.2020. Тулуза – Брест 
11.01.2020. Ренн – Марсель 
11.01.2020. Ним – Реймс 
11.01.2020. ПСЖ – Монако 
11.01.2020. Дижон – Лилль 
11.01.2020. Метц – Страсбур 
11.01.2020. Сент-Этьен – Нант 
 
21-й тур
 
25.01.2020. Монпелье – Дижон 
25.01.2020. Марсель – Анже 
25.01.2020. Монако – Страсбур 
25.01.2020. Брест – Амьен 
25.01.2020. Реймс – Метц 
25.01.2020. Нант – Бордо 
25.01.2020. Лилль – ПСЖ 
25.01.2020. Лион – Тулуза 
25.01.2020. Ницца – Ренн 
25.01.2020. Сент-Этьен – Ним 
 
22-й тур
 
01.02.2020. Ним – Монако 
01.02.2020. Дижон – Брест 
01.02.2020. Ницца – Лион 
01.02.2020. Ренн – Нант 
01.02.2020. ПСЖ – Монпелье 
01.02.2020. Анже – Реймс 
01.02.2020. Бордо – Марсель 
01.02.2020. Амьен – Тулуза 
01.02.2020. Страсбур – Лилль 
01.02.2020. Метц – Сент-Этьен 
 
23-й тур
 
05.02.2020. Реймс – Ницца 
05.02.2020. Сент-Этьен – Марсель 
05.02.2020. Тулуза – Страсбур 
05.02.2020. Нант – ПСЖ 
05.02.2020. Ним – Дижон 
05.02.2020. Монпелье – Метц 
05.02.2020. Лион – Амьен 
05.02.2020. Монако – Анже 
05.02.2020. Лилль – Ренн 
05.02.2020. Брест – Бордо 
 
24-й тур
 
08.02.2020. Дижон – Нант 
08.02.2020. Монпелье – Сент-Этьен 
08.02.2020. ПСЖ – Лион 
08.02.2020. Ренн – Брест 
08.02.2020. Анже – Лилль 
08.02.2020. Амьен – Монако 
08.02.2020. Метц – Бордо 
08.02.2020. Марсель – Тулуза 
08.02.2020. Ницца – Ним 
08.02.2020. Страсбур – Реймс 
 
25-й тур
 
15.02.2020. Нант – Метц 
15.02.2020. Брест – Сент-Этьен 
15.02.2020. Бордо – Дижон 
15.02.2020. Амьен – ПСЖ 
15.02.2020. Тулуза – Ницца 
15.02.2020. Лион – Страсбур 
15.02.2020. Ним – Анже 
15.02.2020. Лилль – Марсель 
15.02.2020. Монако – Монпелье 
15.02.2020. Реймс – Ренн 
 
26-й тур
 
22.02.2020. Лилль – Тулуза 
22.02.2020. Ницца – Брест 
22.02.2020. Ренн – Ним 
22.02.2020. Метц – Лион 
22.02.2020. Дижон – Монако 
22.02.2020. Сент-Этьен – Реймс 
22.02.2020. Страсбур – Амьен 
22.02.2020. ПСЖ – Бордо 
22.02.2020. Марсель – Нант 
22.02.2020. Анже – Монпелье 
 
27-й тур
 
29.02.2020. Бордо – Ницца 
29.02.2020. Брест – Анже 
29.02.2020. Амьен – Метц 
29.02.2020. Лион – Сент-Этьен 
29.02.2020. ПСЖ – Дижон 
29.02.2020. Тулуза – Ренн 
29.02.2020. Монпелье – Страсбур 
29.02.2020. Ним – Марсель 
29.02.2020. Монако – Реймс 
29.02.2020. Нант – Лилль 
 
28-й тур
 
07.03.2020. Лилль – Лион 
07.03.2020. Дижон – Тулуза 
07.03.2020. Страсбур – ПСЖ 
07.03.2020. Ницца – Монако 
07.03.2020. Сент-Этьен – Бордо 
07.03.2020. Анже – Нант 
07.03.2020. Ренн – Монпелье 
07.03.2020. Метц – Ним 
07.03.2020. Марсель – Амьен 
07.03.2020. Реймс – Брест 
 
29-й тур
 
14.03.2020. Амьен – Анже 
14.03.2020. Нант – Ним 
14.03.2020. Лион – Реймс 
14.03.2020. ПСЖ – Ницца 
14.03.2020. Тулуза – Метц 
14.03.2020. Брест – Лилль 
14.03.2020. Страсбур – Дижон 
14.03.2020. Монако – Сент-Этьен 
14.03.2020. Бордо – Ренн 
14.03.2020. Монпелье – Марсель 
 
30-й тур
 
21.03.2020. Реймс – Нант 
21.03.2020. Лилль – Монако 
21.03.2020. Метц – Брест 
21.03.2020. Ницца – Монпелье 
21.03.2020. Марсель – ПСЖ 
21.03.2020. Сент-Этьен – Страсбур 
21.03.2020. Ренн – Лион 
21.03.2020. Анже – Тулуза 
21.03.2020. Ним – Бордо 
21.03.2020. Дижон – Амьен 
 
31-й тур
 
05.04.2020. Лион – Ним 
05.04.2020. Тулуза – Сент-Этьен 
05.04.2020. Брест – Марсель 
05.04.2020. Монпелье – Лилль 
05.04.2020. Монако – Нант 
05.04.2020. Бордо – Реймс 
05.04.2020. Амьен – Ренн 
05.04.2020. Дижон – Ницца 
05.04.2020. ПСЖ – Метц 
05.04.2020. Страсбур – Анже 
 
32-й тур
 
11.04.2020. Метц – Лилль 
11.04.2020. Марсель – Дижон 
11.04.2020. Анже – ПСЖ 
11.04.2020. Нант – Лион 
11.04.2020. Ним – Монпелье 
11.04.2020. Ницца – Страсбур 
11.04.2020. Реймс – Тулуза 
11.04.2020. Брест – Монако 
11.04.2020. Бордо – Амьен 
11.04.2020. Сент-Этьен – Ренн 
 
33-й тур
 
18.04.2020. Амьен – Ним 
18.04.2020. Монпелье – Реймс 
18.04.2020. Монако – Бордо 
18.04.2020. Тулуза – Нант 
18.04.2020. ПСЖ – Сент-Этьен 
18.04.2020. Лилль – Ницца 
18.04.2020. Ренн – Метц 
18.04.2020. Лион – Марсель 
18.04.2020. Страсбур – Брест 
18.04.2020. Дижон – Анже 
 
34-й тур
 
26.04.2020. Сент-Этьен – Анже 
26.04.2020. Ренн – Страсбур 
26.04.2020. Бордо – Тулуза 
26.04.2020. Лион – Монако 
26.04.2020. Нант – Амьен 
26.04.2020. Реймс – ПСЖ 
26.04.2020. Марсель – Ницца 
26.04.2020. Ним – Лилль 
26.04.2020. Метц – Дижон 
26.04.2020. Брест – Монпелье 
 
35-й тур
 
02.05.2020. Лилль – Реймс 
02.05.2020. Монако – Метц 
02.05.2020. Дижон – Лион 
02.05.2020. ПСЖ – Брест 
02.05.2020. Монпелье – Бордо 
02.05.2020. Ницца – Нант 
02.05.2020. Тулуза – Ним 
02.05.2020. Страсбур – Марсель 
02.05.2020. Амьен – Сент-Этьен 
02.05.2020. Анже – Ренн 
 
36-й тур
 
09.05.2020. Ним – Страсбур 
09.05.2020. Бордо – Анже 
09.05.2020. Реймс – Амьен 
09.05.2020. Сент-Этьен – Лилль 
09.05.2020. Тулуза – ПСЖ 
09.05.2020. Ренн – Дижон 
09.05.2020. Марсель – Монако 
09.05.2020. Нант – Брест 
09.05.2020. Метц – Ницца 
09.05.2020. Лион – Монпелье 
 
37-й тур
 
16.05.2020. ПСЖ – Ренн 
16.05.2020. Страсбур – Бордо 
16.05.2020. Лилль – Амьен 
16.05.2020. Дижон – Реймс 
16.05.2020. Брест – Ним 
16.05.2020. Ницца – Сент-Этьен 
16.05.2020. Монпелье – Нант 
16.05.2020. Анже – Лион 
16.05.2020. Марсель – Метц 
16.05.2020. Монако – Тулуза 
 
38-й тур
 
23.05.2020. Ним – ПСЖ 
23.05.2020. Тулуза – Монпелье 
23.05.2020. Метц – Анже 
23.05.2020. Ренн – Монако 
23.05.2020. Нант – Страсбур 
23.05.2020. Сент-Этьен – Дижон 
23.05.2020. Бордо – Лилль 
23.05.2020. Реймс – Марсель 
23.05.2020. Амьен – Ницца 
23.05.2020. Лион – Брест
 

 

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Источник — Sport.ua

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