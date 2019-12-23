Чемпионат Франции-2019/20: расписание и результаты матчей

9-го августа стартовал новый сезон чемпионата Франции по футболу. Топ-5 чемпионат в мире, главная интрига которого из года в год состоит в том, сможет ли кто-то навязать борьбу ПСЖ.
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В сезоне 2019/20 примут участие 20 клубов. Команды, занявшие места с 17-го по 20-е покидают элиту. По итогам чемпионата две лучшие команды напрямую выходят в Лигу чемпионов, третья команда может попасть в ЛЧ через квалификацию, начиная с третьего этапа.
Команды, занявшие места с 4 по 6-е имеют право играть в Лиге Европы. Две (4-я и 5-я) напрямую в групповой этап, шестая команда со второго квалификационного этапа.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей чемпионата Франции.
1-й тур
09.08.2019. Монако – Лион – 0:3
10.08.2019. Марсель – Реймс – 0:2
10.08.2019. Дижон – Сент-Этьен – 1:2
10.08.2019. Ницца – Амьен – 2:1
10.08.2019. Монпелье – Ренн – 0:1
10.08.2019. Анже – Бордо – 3:1
10.08.2019. Брест – Тулуза – 1:1
11.08.2019. Лилль – Нант – 2:1
11.08.2019. Страсбур – Метц – 1:1
11.08.2019. ПСЖ – Ним – 3:0
2-й тур
16.08.2019. Лион – Анже – 6:0
17.08.2019. Нант – Марсель – 0:0
17.08.2019. Тулуза – Дижон – 1:0
17.08.2019. Метц – Монако - 3:0
17.08.2019. Ним – Ницца – 1:2
17.08.2019. Бордо – Монпелье – 1:1
17.08.2019. Амьен – Лилль – 1:0
18.08.2019. Сент-Этьен – Брест – 1:1
18.08.2019. Реймс – Страсбур – 0:0
18.08.2019. Ренн – ПСЖ – 2:1
3-й тур
24.08.2019. Анже – Метц – 3:0
24.08.2019. Дижон – Бордо – 0:2
24.08.2019. Амьен – Нант – 1:2
24.08.2019. Брест – Реймс – 1:0
25.08.2019. Монако – Ним – 2:2
25.08.2019. Страсбур – Ренн – 0:2
25.08.2019. ПСЖ – Тулуза – 4:0
27.08.2019. Монпелье – Лион – 1:0
28.08.2019. Лилль – Сент-Этьен – 3:0
28.08.2019. Ницца – Марсель – 1:2
4-й тур
30.08.2019. Мец – ПСЖ – 0:2
31.08.2019. Лион – Бордо – 1:1
31.08.2019. Тулуза – Амьен – 2:0
31.08.2019. Анже – Дижон – 2:0
31.08.2019. Нант – Монпелье – 1:0
31.08.2019. Ним – Брест – 3:0
01.09.2019. Ренн – Ницца – 1:2
01.09.2019. Реймс – Лилль – 2:0
01.09.2019. Страсбур – Монако – 2:2
01.09.2019. Марсель – Сент-Этьен – 1:0
5-й тур
14.09.2019. Брест – Ренн – 0:0
14.09.2019. Монпелье – Ницца – 2:1
14.09.2019. Нант – Реймс – 1:0
14.09.2019. Дижон – Ним – 0:0
14.09.2019. Монако – Марсель – 3:4
14.09.2019. Сент-Этьен – Тулуза – 2:2
14.09.2019. Амьен – Лион – 2:1
14.09.2019. Бордо – Метц – 2:0
14.09.2019. Лилль – Анже – 2:1
14.09.2019. ПСЖ – Страсбур – 1:0
6-й тур
21.09.2019. Бордо – Брест – 2:2
21.09.2019. Лион – ПСЖ – 0:1
21.09.2019. Метц – Амьен – 1:2
21.09.2019. Реймс – Монако – 0:0
21.09.2019. Страсбур – Нант – 2:1
21.09.2019. Марсель – Монпелье – 1:1
21.09.2019. Ренн – Лилль – 1:1
21.09.2019. Анже – Сент-Этьен – 4:1
21.09.2019. Ним – Тулуза – 1:0
21.09.2019. Ницца – Дижон – 2:1
7-й тур
25.09.2019. ПСЖ – Реймс – 0:2
25.09.2019. Нант – Ренн – 1:0
25.09.2019. Брест – Лион – 2:2
25.09.2019. Монако – Ницца – 3:1
25.09.2019. Сент-Этьен – Метц – 0:1
25.09.2019. Монпелье – Ним – 1:0
25.09.2019. Лилль – Страсбур – 2:0
25.09.2019. Тулуза – Анже – 0:2
25.09.2019. Дижон – Марсель – 0:0
25.09.2019. Амьен – Бордо –1:3
8-й тур
28.09.2019. Монако – Брест – 4:1
28.09.2019. Анже – Амьен – 1:1
28.09.2019. Бордо – ПСЖ – 0:1
28.09.2019. Ницца – Лилль – 1:1
28.09.2019. Метц – Тулуза – 2:2
28.09.2019. Лион – Нант – 0:1
28.09.2019. Ним – Сент-Этьен – 0:2
28.09.2019. Марсель – Ренн – 1:1
28.09.2019. Страсбур – Монпелье – 1:0
28.09.2019. Реймс – Дижон – 1:2
9-й тур
05.10.2019. Монпелье – Монако – 3:1
05.10.2019. Амьен – Марсель – 3:1
05.10.2019. Дижон – Страсбур – 1:0
05.10.2019. Ренн – Реймс – 0:1
05.10.2019. Лилль – Ним – 2:2
05.10.2019. ПСЖ – Анже – 4:0
05.10.2019. Сент-Этьен – Лион – 1:0
05.10.2019. Брест – Метц – 2:0
05.10.2019. Тулуза – Бордо – 1:3
05.10.2019. Нант – Ницца – 1:0
10-й тур
19.10.2019. Тулуза – Лилль – 2:1
19.10.2019. Метц – Нант – 1:0
19.10.2019. Анже – Брест – 0:1
19.10.2019. Реймс – Монпелье – 1:0
19.10.2019. Ницца – ПСЖ – 1:4
19.10.2019. Бордо – Сент-Этьен – 0:1
19.10.2019. Лион – Дижон – 0:0
19.10.2019. Марсель – Страсбур – 2:0
19.10.2019. Ним – Амьен – 1:1
19.10.2019. Монако – Ренн – 3:2
11-й тур
26.10.2019. Брест – Дижон – 2:0
26.10.2019. Сент-Этьен – Амьен – 2:2
26.10.2019. Ренн – Тулуза – 3:2
26.10.2019. Страсбур – Ницца – 1:0
26.10.2019. Лион – Метц – 2:0
26.10.2019. ПСЖ – Марсель – 4:0
26.10.2019. Монпелье – Анже – 0:0
26.10.2019. Реймс – Ним – 0:0
26.10.2019. Нант – Монако – 0:1
26.10.2019. Лилль – Бордо – 3:0
12-й тур
02.11.2019. Сент-Этьен – Монако – 1:0
02.11.2019. Марсель – Лилль – 2:1
02.11.2019. Бордо – Нант – 2:0
02.11.2019. Ним – Ренн – перенесен
02.11.2019. Метц – Монпелье – 2:2
02.11.2019. Тулуза – Лион – 2:3
02.11.2019. Амьен – Брест – 1:0
02.11.2019. Анже – Страсбур – 1:0
02.11.2019. Дижон – ПСЖ – 2:1
02.11.2019. Ницца – Реймс – 2:0
13-й тур
09.11.2019. Монако – Дижон – 1:0
09.11.2019. Ницца – Бордо – 1:1
09.11.2019. Брест – ПСЖ – 1:2
09.11.2019. Страсбур – Ним – 4:1
09.11.2019. Реймс – Анже – 0:0
09.11.2019. Лилль – Метц – 0:0
10.11.2019. Монпелье – Тулуза – 3:0
10.11.2019. Марсель – Лион – 2:1
10.11.2019. Ренн – Амьен – 3:1
10.11.2019. Нант– Сент-Этьен – 2:3
14-й тур
23.11.2019. Дижон – Ренн – 2:1
23.11.2019. Брест –Нант – 1:1
23.11.2019. Лион – Ницца – 2:1
23.11.2019. ПСЖ – Лилль – 2:0
23.11.2019. Тулуза – Марсель – 0:2
23.11.2019. Бордо – Монако – 2:1
23.11.2019. Метц – Реймс – 1:1
23.11.2019. Анже – Ним – 1:0
23.11.2019. Амьен – Страсбур – 0:4
23.11.2019. Сент-Этьен – Монпелье – 0:0
15-й тур
30.11.2019. Ним – Метц – 1:1
30.11.2019. Монако – ПСЖ – перенесен
30.11.2019. Реймс – Бордо – 1:1
30.11.2019. Страсбур – Лион – 1:2
30.11.2019. Нант – Тулуза – 2:1
30.11.2019. Ренн – Сент-Этьен – 2:1
30.11.2019. Лилль – Дижон – 1:0
30.11.2019. Монпелье – Амьен – 4:2
30.11.2019. Марсель – Брест – 2:1
30.11.2019. Ницца – Анже – 3:1
16-й тур
04.12.2019. Дижон – Монпелье – 2:2
04.12.2019. Сент-Этьен – Ницца – 4:1
04.12.2019. Бордо – Ним – 6:0
04.12.2019. ПСЖ – Нант – 2:0
04.12.2019. Амьен – Реймс – перенесен
04.12.2019. Лион – Лилль – 0:1
04.12.2019. Тулуза – Монако – 1:2
04.12.2019. Брест – Страсбур – 5:0
04.12.2019. Анже – Марсель – 0:2
04.12.2019. Метц – Ренн – 0:1
17-й тур
07.12.2019. Ренн – Анже – 2:1
07.12.2019. Монпелье – ПСЖ – 1:3
07.12.2019. Ницца – Метц – 4:1
07.12.2019. Ним – Лион – 0:4
07.12.2019. Реймс – Сент-Этьен – 3:1
07.12.2019. Нант – Дижон – 1:0
07.12.2019. Монако – Амьен – 3:0
07.12.2019. Марсель – Бордо – 3:1
07.12.2019. Страсбур – Тулуза – 4:2
07.12.2019. Лилль – Брест – 1:0
18-й тур
14.12.2019. Анже – Монако – 0:0
14.12.2019. Лион – Ренн – 0:1
14.12.2019. Сент-Этьен – ПСЖ – 0:4
14.12.2019. Ним – Нант – 0:1
14.12.2019. Бордо – Страсбур – 0:1
14.12.2019. Тулуза – Реймс – 0:1
14.12.2019. Амьен – Дижон – 1:1
14.12.2019. Метц – Марсель – 1:1
14.12.2019. Лилль – Монпелье – 2:1
14.12.2019. Брест – Ницца – 0:0
19-й тур
21.12.2019. Страсбур – Сент-Этьен – 2:1
21.12.2019. Ренн – Бордо – 1:0
21.12.2019. Дижон – Метц – 2:2
21.12.2019. Монпелье – Брест – 4:0
21.12.2019. Монако – Лилль – 5:1
21.12.2019. Реймс – Лион – 1:1
21.12.2019. ПСЖ – Амьен – 4:1
21.12.2019. Ницца – Тулуза – 3:0
21.12.2019. Нант – Анже – 1:2
21.12.2019. Марсель – Ним – 3:1
20-й тур
11.01.2020. Анже – Ницца
11.01.2020. Бордо – Лион
11.01.2020. Амьен – Монпелье
11.01.2020. Тулуза – Брест
11.01.2020. Ренн – Марсель
11.01.2020. Ним – Реймс
11.01.2020. ПСЖ – Монако
11.01.2020. Дижон – Лилль
11.01.2020. Метц – Страсбур
11.01.2020. Сент-Этьен – Нант
21-й тур
25.01.2020. Монпелье – Дижон
25.01.2020. Марсель – Анже
25.01.2020. Монако – Страсбур
25.01.2020. Брест – Амьен
25.01.2020. Реймс – Метц
25.01.2020. Нант – Бордо
25.01.2020. Лилль – ПСЖ
25.01.2020. Лион – Тулуза
25.01.2020. Ницца – Ренн
25.01.2020. Сент-Этьен – Ним
22-й тур
01.02.2020. Ним – Монако
01.02.2020. Дижон – Брест
01.02.2020. Ницца – Лион
01.02.2020. Ренн – Нант
01.02.2020. ПСЖ – Монпелье
01.02.2020. Анже – Реймс
01.02.2020. Бордо – Марсель
01.02.2020. Амьен – Тулуза
01.02.2020. Страсбур – Лилль
01.02.2020. Метц – Сент-Этьен
23-й тур
05.02.2020. Реймс – Ницца
05.02.2020. Сент-Этьен – Марсель
05.02.2020. Тулуза – Страсбур
05.02.2020. Нант – ПСЖ
05.02.2020. Ним – Дижон
05.02.2020. Монпелье – Метц
05.02.2020. Лион – Амьен
05.02.2020. Монако – Анже
05.02.2020. Лилль – Ренн
05.02.2020. Брест – Бордо
24-й тур
08.02.2020. Дижон – Нант
08.02.2020. Монпелье – Сент-Этьен
08.02.2020. ПСЖ – Лион
08.02.2020. Ренн – Брест
08.02.2020. Анже – Лилль
08.02.2020. Амьен – Монако
08.02.2020. Метц – Бордо
08.02.2020. Марсель – Тулуза
08.02.2020. Ницца – Ним
08.02.2020. Страсбур – Реймс
25-й тур
15.02.2020. Нант – Метц
15.02.2020. Брест – Сент-Этьен
15.02.2020. Бордо – Дижон
15.02.2020. Амьен – ПСЖ
15.02.2020. Тулуза – Ницца
15.02.2020. Лион – Страсбур
15.02.2020. Ним – Анже
15.02.2020. Лилль – Марсель
15.02.2020. Монако – Монпелье
15.02.2020. Реймс – Ренн
26-й тур
22.02.2020. Лилль – Тулуза
22.02.2020. Ницца – Брест
22.02.2020. Ренн – Ним
22.02.2020. Метц – Лион
22.02.2020. Дижон – Монако
22.02.2020. Сент-Этьен – Реймс
22.02.2020. Страсбур – Амьен
22.02.2020. ПСЖ – Бордо
22.02.2020. Марсель – Нант
22.02.2020. Анже – Монпелье
27-й тур
29.02.2020. Бордо – Ницца
29.02.2020. Брест – Анже
29.02.2020. Амьен – Метц
29.02.2020. Лион – Сент-Этьен
29.02.2020. ПСЖ – Дижон
29.02.2020. Тулуза – Ренн
29.02.2020. Монпелье – Страсбур
29.02.2020. Ним – Марсель
29.02.2020. Монако – Реймс
29.02.2020. Нант – Лилль
28-й тур
07.03.2020. Лилль – Лион
07.03.2020. Дижон – Тулуза
07.03.2020. Страсбур – ПСЖ
07.03.2020. Ницца – Монако
07.03.2020. Сент-Этьен – Бордо
07.03.2020. Анже – Нант
07.03.2020. Ренн – Монпелье
07.03.2020. Метц – Ним
07.03.2020. Марсель – Амьен
07.03.2020. Реймс – Брест
29-й тур
14.03.2020. Амьен – Анже
14.03.2020. Нант – Ним
14.03.2020. Лион – Реймс
14.03.2020. ПСЖ – Ницца
14.03.2020. Тулуза – Метц
14.03.2020. Брест – Лилль
14.03.2020. Страсбур – Дижон
14.03.2020. Монако – Сент-Этьен
14.03.2020. Бордо – Ренн
14.03.2020. Монпелье – Марсель
30-й тур
21.03.2020. Реймс – Нант
21.03.2020. Лилль – Монако
21.03.2020. Метц – Брест
21.03.2020. Ницца – Монпелье
21.03.2020. Марсель – ПСЖ
21.03.2020. Сент-Этьен – Страсбур
21.03.2020. Ренн – Лион
21.03.2020. Анже – Тулуза
21.03.2020. Ним – Бордо
21.03.2020. Дижон – Амьен
31-й тур
05.04.2020. Лион – Ним
05.04.2020. Тулуза – Сент-Этьен
05.04.2020. Брест – Марсель
05.04.2020. Монпелье – Лилль
05.04.2020. Монако – Нант
05.04.2020. Бордо – Реймс
05.04.2020. Амьен – Ренн
05.04.2020. Дижон – Ницца
05.04.2020. ПСЖ – Метц
05.04.2020. Страсбур – Анже
32-й тур
11.04.2020. Метц – Лилль
11.04.2020. Марсель – Дижон
11.04.2020. Анже – ПСЖ
11.04.2020. Нант – Лион
11.04.2020. Ним – Монпелье
11.04.2020. Ницца – Страсбур
11.04.2020. Реймс – Тулуза
11.04.2020. Брест – Монако
11.04.2020. Бордо – Амьен
11.04.2020. Сент-Этьен – Ренн
33-й тур
18.04.2020. Амьен – Ним
18.04.2020. Монпелье – Реймс
18.04.2020. Монако – Бордо
18.04.2020. Тулуза – Нант
18.04.2020. ПСЖ – Сент-Этьен
18.04.2020. Лилль – Ницца
18.04.2020. Ренн – Метц
18.04.2020. Лион – Марсель
18.04.2020. Страсбур – Брест
18.04.2020. Дижон – Анже
34-й тур
26.04.2020. Сент-Этьен – Анже
26.04.2020. Ренн – Страсбур
26.04.2020. Бордо – Тулуза
26.04.2020. Лион – Монако
26.04.2020. Нант – Амьен
26.04.2020. Реймс – ПСЖ
26.04.2020. Марсель – Ницца
26.04.2020. Ним – Лилль
26.04.2020. Метц – Дижон
26.04.2020. Брест – Монпелье
35-й тур
02.05.2020. Лилль – Реймс
02.05.2020. Монако – Метц
02.05.2020. Дижон – Лион
02.05.2020. ПСЖ – Брест
02.05.2020. Монпелье – Бордо
02.05.2020. Ницца – Нант
02.05.2020. Тулуза – Ним
02.05.2020. Страсбур – Марсель
02.05.2020. Амьен – Сент-Этьен
02.05.2020. Анже – Ренн
36-й тур
09.05.2020. Ним – Страсбур
09.05.2020. Бордо – Анже
09.05.2020. Реймс – Амьен
09.05.2020. Сент-Этьен – Лилль
09.05.2020. Тулуза – ПСЖ
09.05.2020. Ренн – Дижон
09.05.2020. Марсель – Монако
09.05.2020. Нант – Брест
09.05.2020. Метц – Ницца
09.05.2020. Лион – Монпелье
37-й тур
16.05.2020. ПСЖ – Ренн
16.05.2020. Страсбур – Бордо
16.05.2020. Лилль – Амьен
16.05.2020. Дижон – Реймс
16.05.2020. Брест – Ним
16.05.2020. Ницца – Сент-Этьен
16.05.2020. Монпелье – Нант
16.05.2020. Анже – Лион
16.05.2020. Марсель – Метц
16.05.2020. Монако – Тулуза
38-й тур
23.05.2020. Ним – ПСЖ
23.05.2020. Тулуза – Монпелье
23.05.2020. Метц – Анже
23.05.2020. Ренн – Монако
23.05.2020. Нант – Страсбур
23.05.2020. Сент-Этьен – Дижон
23.05.2020. Бордо – Лилль
23.05.2020. Реймс – Марсель
23.05.2020. Амьен – Ницца
23.05.2020. Лион – Брест
Источник — Sport.ua
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