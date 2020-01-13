20-й тур
ПСЖ
3:3
Монако
12.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Триллер! ПСЖ и Монако выдали феерический матч, забив по три гола

«Нант» в гостях обыграл «Сент-Этьен», а «Дижон» нанес поражение «Лиллю»

  • 13.01.2020 00:12
  • 601 просмотр
  • 1 комментарий
Триллер! ПСЖ и Монако выдали феерический матч, забив по три гола
© Twitter
12 января состоялись 3 матча 20-го тура чемпионата Франции 2019/20. Ниже приведены результаты игрового дня.
 
«ПСЖ» и «Монако» выдали феерический матч, забив по три гола. Дублем отметился Неймар. «Нант» в гостях обыграл «Сент-Этьен», а «Дижон» дома нанес поражение «Лиллю».
 
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (46 очков), далее идут «Марсель» (41), «Ренн» (33), «Нант» (32), «Лилль» (31). 
 
Лига 1. 20-й тур
 
«ПСЖ» – «Монако» – 3:3 
 
Голы: Неймар, 3 (1:0). Мартинш, 7 (1:1). Бен Йеддер, 13 (1:2). Балло-Туре, 24, в свои ворота (2:2). Неймар, 42, с пенальти (3:2). Слимани, 70 (3:3).
 
«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Маркиньюс, Бернат, Ди Мария (Сарабия, 80), Верратти (Паредес, 80), Гей, Неймар, Икарди (Кавани, 86), Мбаппе.
 
«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Слимани, 65), Головин, Мартинш (Агилар, 82), Бен Йеддер (Адриэн Силва, 85), Бальде.
 
Предупреждения: Бальде, 10. Бакайоко, 84. Балло-Туре, 88.
 
Судья: Готье (Франция).
 
Париж. Стадион «Парк де Пренс».
 
«Сент-Этьен» – «Нант» – 0:2 
 
Голы: Абед, 23, Блас, 48.
 
«Дижон» – «Лилль» – 1:0 
 
Гол: Жулиу Тавареш, 47.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 13.01.2020 00:58
    0
    Монако был лучше, но и ошибался тоже больше так что все закономерно!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 13.01.2020 00:58
    0
    Монако был лучше, но и ошибался тоже больше так что все закономерно!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности