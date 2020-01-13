Триллер! ПСЖ и Монако выдали феерический матч, забив по три гола

12 января состоялись 3 матча 20-го тура чемпионата Франции 2019/20. Ниже приведены результаты игрового дня.
«ПСЖ» и «Монако» выдали феерический матч, забив по три гола. Дублем отметился Неймар. «Нант» в гостях обыграл «Сент-Этьен», а «Дижон» дома нанес поражение «Лиллю».
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (46 очков), далее идут «Марсель» (41), «Ренн» (33), «Нант» (32), «Лилль» (31).
Лига 1. 20-й тур
«ПСЖ» – «Монако» – 3:3
Голы: Неймар, 3 (1:0). Мартинш, 7 (1:1). Бен Йеддер, 13 (1:2). Балло-Туре, 24, в свои ворота (2:2). Неймар, 42, с пенальти (3:2). Слимани, 70 (3:3).
«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Маркиньюс, Бернат, Ди Мария (Сарабия, 80), Верратти (Паредес, 80), Гей, Неймар, Икарди (Кавани, 86), Мбаппе.
«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Слимани, 65), Головин, Мартинш (Агилар, 82), Бен Йеддер (Адриэн Силва, 85), Бальде.
Предупреждения: Бальде, 10. Бакайоко, 84. Балло-Туре, 88.
Судья: Готье (Франция).
Париж. Стадион «Парк де Пренс».
«Сент-Этьен» – «Нант» – 0:2
Голы: Абед, 23, Блас, 48.
«Дижон» – «Лилль» – 1:0
Гол: Жулиу Тавареш, 47.
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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