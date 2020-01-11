Французская Лига 1 возобновляется после зимней паузы матчами 20-го тура. В центральном из них действующий чемпион, ПСЖ, дома будет принимать амбициозный, но не слишком успешный в последние годы «Монако».

Проблемы, которые ПСЖ испытывал в чемпионате Франции осенью, остались позади: после сенсационного поражения 1:2 от аутсайдера «Дижона» в ноябре команда Томаса Тухеля одержала 6 побед подряд, и сейчас ее лидерство в турнирной таблице ни у кого не вызывает сомнений.

К «Монако» сейчас приковано повышенное внимание. Несмотря на успешную серию перед зимней паузой (10 очков в 4 турах), в конце декабря руководство «Монако» все же приняло решение повторно уволить с поста главного тренера творца сенсационного чемпионства 2017 года Леонардо Жардима.

Его место занял бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено. 42-летний специалист успешно довел «Фурию Роху» до конца отборочного цикла после связанной с семейными причинами отставки Луиса Энрике, однако после этого Морено попросили из команды: Энрике вернулся в сборную, и места в ней своему бывшему ассистенту уже не видел.

Сам Морено долго без работы не оставался, и получил первый серьезный самостоятельный вызов на клубном уровне. Каким будет «Монако» Роберта Морено – одна из главных интриг второй половины французского сезона. Однако более сложного дебюта, чем выезд к ПСЖ, сложно придумать.

Статус ПСЖ как фаворита предстоящего матча ни у кого не вызывает сомнений. Подтверждают это и букмекерские котировки. Коэффициент на победу ПСЖ – 1,24, на «Монако» - 10,5. Вероятность ничьи – 7,5.

12 января, воскресенье