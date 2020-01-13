В рамках 20-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» и «Монако» выдали феерический матч, забив по три гола.
Лучшие моменты матча ПСЖ - Монако
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Ислам Слимани (Монако).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (ПСЖ).
|22'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Фоде Балло- Туре (Монако).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Желсон Мартинш (Монако).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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