Марсель вырвал победу у Ренна и продолжает преследование ПСЖ

10 января состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции 2019/20. «Марсель» в гостях переиграл «Ренн» со счетом 1:0, единственный гол забил Кевин Стротман на 84-й минуте.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (45 очка), далее идут «Марсель» (41), «Ренн» (33), «Лилль» (31). Команда Андре Виллаша-Боаша продлила свою беспроигрышную серию до 10 матчей (9 побед и 1 ничья) во всех турнирах.
Чемпионат Франции. Лига 1
20-й тур, 10 января
«Ренн» – «Марсель» – 0:1
Гол: Стротман, 84.
«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Мауасса, Буриго, Леа Силики (Гнаньон, 90+2), Камавинга (Тэ, 86), Ньянг, Дель Кастильо (Юну, 78), Рафинья.
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье (Стротман, 82), Пайет, Бенедетто (Лопес, 77), Радоньич (Жермен, 65).
Предупреждения: Сарр, 30. Траоре, 32. Чалета-Цар, 35. Камара, 50. Пайет, 79. Да Силва, 82. Сансон, 89.
Судья: Мийо.
Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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